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    Новини здоров'я

    Супрун розповіла про динаміку спалаху кору в Україні

    За словами Супрун, ситуація зі спалахом кору в Україні стабілізувалася
    В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що від серпня 2017 року на кір захворіло близько 6,5 тисяч осіб. Про це вона заявила в ефірі «5 каналу». «Від серпня минулого року захворіло близько 6,5 тисяч осіб. Це досить багато на такий короткий проміжок часу, але спалах зменшується в тих областях, які
    • Сьогодні, 07:58
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    В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун
    В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун

    За словами Супрун, ситуація зі спалахом кору в Україні стабілізувалася

    В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що від серпня 2017 року на кір захворіло близько 6,5 тисяч осіб.

    Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».

    «Від серпня минулого року захворіло близько 6,5 тисяч осіб. Це досить багато на такий короткий проміжок часу, але спалах зменшується в тих областях, які мали більші захворювання і підвищується в тих областях, де немає високого рівня щеплення. Наприклад, на Закарпатті, яке має найнижчий рівень щеплення в цілій країні, там зараз підвищується рівень захворювання»,  –  заявила Супрун.

    За її словами, ситуація зі спалахом кору в Україні стабілізувалася.

    «Далі йде захворювання, але воно стабілізувалося. На кожному тижні є від 600 до 800 випадків захворювання. Стабілізується в тому сенсі, що воно не підвищується в декілька разів», – додала в.о. міністра охорони здоров'я України.

    Супрун також зауважила, якщо в Україні рівень вакцинації буде 90–95%, спалахів кору більше не буде.

    Нагадаємо, у п'ятницю представники угорського уряду передали на Закарпаття вісім тисяч вакцин від кору.

    Зазначимо, минулий спалах кору в Україні відбувся в 2012 році. Тоді в країні нарахували 12 746 хворих.

    У МОЗ заявили, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

    За даними очільниці МОЗ Уляни Супрун, з моменту спалаху кору померло вже вісім людей. 

    Станом на 22 січня, протягом перших трьох тижнів 2018 року, на кір в країні захворіли 2084 людини - 1375 дітей і 709  дорослих.

    До слова, МОЗ проводить розслідування щодо нестачі вакцин проти кору.

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    МОЗ здоров'я Міністерство охорони здоров'я Закарпаття медицина Уляна Супрун
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