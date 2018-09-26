Українцям пояснили, за яких умов можна безкоштовно здати аналізи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Health Day

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав єдину умову для того, щоб усі дослідження (аналізи, УЗД тощо) проводились безкоштовно

Наступного року українці зможуть безкоштовно здавати аналізи, якщо матимуть відповідне направлення від сімейного лікаря. Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

«Ми заклали у бюджеті наступного року кошти для того, щоб усі дослідження (аналізи, УЗД тощо) проводились безкоштовно. Єдина умова - направлення на такі аналізи має дати сімейний лікар», - наголосив Гройсман.

Також він додав, що на реформу екстреної медицини на наступний рік закладається 1 млрд грн.

Нагадаємо, 2 квітня в Україні розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Українці можуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. Обрати свого лікаря можна як у державних, так і у приватних медзакладах. Повний перелік послуг, які надає сімейний лікар, можна переглянути за посиланням.

Як повідомляв «Главком», станом на 29 липня майже 14 мільйонів українців обрали лікаря первинної ланки в ході загальнонаціональної кампанії «Лікар для кожної сім'ї».