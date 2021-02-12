Уряд розглядає можливість відновлення виробництва вакцин в Україні

100 млн в бюджеті передбачено на біокластер Біобезпека, який передбачає відновлення власного виробництва вакцин

На затвердженні уряду України перебуває програма відновлення власного виробництва вакцин, на неї закладено 100 млн грн.

Про заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми Право на владу.

«Сьогодні є програма уряду, яка перебуває на затвердженні, про відновлення фармацевтичного виробництва в Україні. 100 млн в бюджеті передбачено на біокластер Біобезпека, який передбачає відновлення власного виробництва вакцин», – сказав Ляшко.

Водночас він зауважив, що зробити це буде непросто, оскільки немає потужностей для виробництва, наприклад, м-РНК вакцини.

«Ми не запустимо високотехнологічний продукт з нуля, це треба розуміти і говорити це людям. Нам треба запустити процес виробництва. У нас немає виробництва вакцин проти туляремії, сироваток проти дифтерії тощо», – констатував Ляшко.