Ляшко розповів, яка вакцина може бути доставлена в Україну першою

Вакцина AstraZeneca може прибути в Україну першою

Вакцину AstraZeneca закупили за бюджетні гроші

Першою в Україну може бути доставлена вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі «Право на владу».

Він зазначив, що зараз ще уточнюються бюрократичні моменти з постачання вакцини Pfizer, яку Україна отримає в рамках COVAX - 117 тисяч доз.

«Чекаємо вакцину Pfizer. Але першою може бути і вакцина AstraZeneca, яку закупили за бюджетні гроші. Зараз два продукти чекаємо наступного тижня», - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

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