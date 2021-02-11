  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Ляшко розповів, яка вакцина може бути доставлена в Україну першою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакцина AstraZeneca може прибути в Україну першою - Ляшко розповів, яка вакцина може бути доставлена в Україну першою
    Вакцина AstraZeneca може прибути в Україну першою

    Вакцину AstraZeneca закупили за бюджетні гроші

    Першою в Україну може бути доставлена вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші.

    Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі «Право на владу».

    Він зазначив, що зараз ще уточнюються бюрократичні моменти з постачання вакцини Pfizer, яку Україна отримає в рамках COVAX - 117 тисяч доз.

    «Чекаємо вакцину Pfizer. Але першою може бути і вакцина AstraZeneca, яку закупили за бюджетні гроші. Зараз два продукти чекаємо наступного тижня», - сказав Ляшко.

    Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax

    Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

    Читайте також:
    Теги: гроші лікар імунітет вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies