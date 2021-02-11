Ляшко розповів, яка вакцина може бути доставлена в Україну першою
Вакцину AstraZeneca закупили за бюджетні гроші
Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в програмі «Право на владу».
Він зазначив, що зараз ще уточнюються бюрократичні моменти з постачання вакцини Pfizer, яку Україна отримає в рамках COVAX - 117 тисяч доз.
«Чекаємо вакцину Pfizer. Але першою може бути і вакцина AstraZeneca, яку закупили за бюджетні гроші. Зараз два продукти чекаємо наступного тижня», - сказав Ляшко.
Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.
Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю