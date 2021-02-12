Угорщина почне видавати свідоцтва про Covid-вакцинації

Сертифікат видаватимуть людям, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, із зазначенням дати вакцинації

Уряд Угорщини прийняв рішення ввести свідоцтва про вакцинації від коронавірусу. Його видаватимуть тим, хто прищепився від Covid-19, або перехворів.

Про це глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає Hungary Today.

За його словами, сертифікат видаватимуть людям, які отримали другу дозу вакцини від коронавірусу, із зазначенням дати вакцинації.

Також Covid-свідоцтво будуть видавати людям, які перехворіли на вірус. У ньому будуть вказувати дату виписки з лікарні, або першого негативного тесту, або ж 10-й день після першого позитивного тесту, якщо не було повторного.

"Ми сподіваємося, що цей документ допоможе нам повернутися до нормального життя як можна швидше", - зазначив Гуйяш.

При цьому він зазначив, що поки в уряді не вирішили, які потенційні винятки із загальних правил можливі для людей, які вже вакциновані або перехворіли.