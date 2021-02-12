Стало відомо, кому в Україні дістанеться перший укол від коронавірусу

Віктор Ляшко повідомив, кому дістанеться перший укол від коронавірусу в Україні

Україна вирішила захистити тих людей, які від першого дня на передовій з коронавірусом

Перше щеплення від коронавірусу в Україні зроблять медичному працівнику.

Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі «Право на владу».

«Кому він дістанеться. Він точно дістанеться медичному працівнику. Тому що Україна ухвалила рішення розпочинати компанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які від першого дня на передовій з коронавірусом. Я вважаю, що будь-який медичний працівник на сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше», – сказав Ляшко.

Як відомо, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проводитися на двох платформах. Йдеться про пункти щеплень, а також мобільні бригади.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

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