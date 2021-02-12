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    Здоров'я

    Стало відомо, кому в Україні дістанеться перший укол від коронавірусу

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    Віктор Ляшко повідомив, кому дістанеться перший укол від коронавірусу в Україні - Стало відомо, кому в Україні дістанеться перший укол від коронавірусу
    Віктор Ляшко повідомив, кому дістанеться перший укол від коронавірусу в Україні
    Фото: AP/Jacob King

    Україна вирішила захистити тих людей, які від першого дня на передовій з коронавірусом

    Перше щеплення від коронавірусу в Україні зроблять медичному працівнику.

    Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі «Право на владу».

    «Кому він дістанеться. Він точно дістанеться медичному працівнику. Тому що Україна ухвалила рішення розпочинати компанію імунопрофілактики з медичних працівників, щоб захистити тих людей, які від першого дня на передовій з коронавірусом. Я вважаю, що будь-який медичний працівник на сьогодні герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми можемо не ділити і не визначати, хто більше заслуговує, а хто менше», – сказав Ляшко.

    Як відомо, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проводитися на двох платформах. Йдеться про пункти щеплень, а також мобільні бригади. 

    Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax

    Національне антикорупційне бюро порушило провадження проти деяких чиновників МОЗ через можливу закупівлю вакцин проти коронавірусної інфекції за завищеною вартістю

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    Теги: лікар Україна щеплення імунітет вакцинація Віктор Ляшко
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