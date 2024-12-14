Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Усі аптеки зобов’язані долучитися до програми «Доступні ліки» з 2025 року – Ляшко

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Усі аптеки зобов’язані долучитися до програми «Доступні ліки» з 2025 року – Ляшко
У разі відмови у відпуску препаратів пацієнти можуть звертатися на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77
фото з відкритих джерел

Вперше до програми увійдуть препарати у формі крапель і мазей, а також ліки для дітей

З 1 липня 2025 року всі аптеки України повинні укласти договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за програмою «Доступні ліки». Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, це дозволить пацієнтам отримувати препарати за програмою у будь-якій аптеці країни.

Міністр також анонсував найбільше розширення програми «Доступні ліки» з моменту її запуску у 2017 році. До переліку додадуть понад 30 нових діючих речовин. Серед них комбіновані лікарські засоби для лікування:

  • серцево-судинних захворювань;
  • ревматологічних (зокрема, ревматоїдного артриту);
  • неврологічних (включаючи мігрень);
  • ендокринологічних хвороб (наприклад, гіпотиреозу);
  • очних хвороб.

Вперше до програми увійдуть препарати у формі крапель і мазей, а також ліки для дітей.

Аптеки, розташовані на території або всередині закладів охорони здоровʼя, вже зараз зобов’язані працювати за програмою. У разі відмови у відпуску препаратів пацієнти можуть звертатися на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-77.

Для жителів сіл, прифронтових та віддалених регіонів передбачено доставку ліків через «Укрпошту» та мобільні аптечні пункти, які вже функціонують у 13 областях.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ініціював нараду з представниками фармацевтичного ринку, щоб обговорити зміни до законопроєкту №11493. Ці нововведення викликали широкий резонанс у галузі через те, що можуть призвести до значного подорожчання ліків, а також вплинути на їх доступність.

До слова, програма «Доступні ліки» включатиме нові ліки – до списку додано ще 30 нових діючих речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Крім того, програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Усі аптеки зобов’язані долучитися до програми «Доступні ліки» з 2025 року – Ляшко
Усі аптеки зобов’язані долучитися до програми «Доступні ліки» з 2025 року – Ляшко
Прогноз магнітних бур на 13-15 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 13-15 грудня: якою буде сонячна активність
Невиліковні корчі і менінгіт: що відомо про загублені віруси і чи накриє світ нова пандемія?
Невиліковні корчі і менінгіт: що відомо про загублені віруси і чи накриє світ нова пандемія?
Роковини медичної реформи Супрун: українці оцінили наслідки. Результати опитування
Роковини медичної реформи Супрун: українці оцінили наслідки. Результати опитування
«У такій ситуації мало хто виживає». Лікарі «Охматдиту» врятували життя 3-річній дівчинці
«У такій ситуації мало хто виживає». Лікарі «Охматдиту» врятували життя 3-річній дівчинці
Нардепка розповіла, коли в Україні з'явиться перший препарат на основі медичного канабісу
Нардепка розповіла, коли в Україні з'явиться перший препарат на основі медичного канабісу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
37K
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни
23K
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
20K
Найдорожчий актор країни. Скільки коштує Стас Боклан
15K
Захоплення Покровська: комбат «Вовків да Вінчі» розповів про тактику росіян

Новини

14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Вчора, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
12 грудня, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
12 грудня, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
12 грудня, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua