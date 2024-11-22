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Пневмонія стане невиліковною за 10 років? Ляшко пояснив, як запобігти цьому

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пневмонія стане невиліковною за 10 років? Ляшко пояснив, як запобігти цьому
Лікарі зауважують: Якщо приймати антибіотики не згідно з призначенням лікаря, мікроорганізми сформують стійкість до препаратів
фото з відкритих джерел

«Якщо ми будемо зневажливо ставитися до антибіотиків та рекомендацій лікарів, то через 10 років може зупинитися трансплантація»

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко попередив, що внаслідок зловживання антибіотиками через 10 років трансплантації в Україні можуть припинитися, а пневмонія стане невиліковною. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Ляшко закликає вживати антибіотики тільки за рецептом лікаря, тільки в тих дозах, які призначив лікар, й тільки ту тривалість, яку призначив лікар.

«Антибіотики – це не цукерки, антибіотики – це не пігулки, які можна профілактично випити. Якщо зараз ми будемо зневажливо ставитися до антибіотиків та рекомендацій лікарів, то буквально через 10 років може зупинитися трансплантація, тому що не буде чим лікувати ускладнення. Може статися таке, що пневмонія стане невиліковною», – сказав Ляшко. Він додав, що також можуть повернутися інфекції, «про які ми вже давно забули».

Міністр підкреслив, що стійкість до антибіотиків є глобальною проблемою, що посилилася під час пандемії COVID-19, коли люди без належних знань лікували вірусні захворювання антибіотиками. Якщо приймати антибіотики не згідно з призначенням лікаря, мікроорганізми сформують стійкість до препаратів.

Нагадаємо, європейські лікарні відмовляють українцям в реабілітації, оскільки бояться отримати у свої лікарні наші штами, які немає чим лікувати. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла Олена Мошинець, кандидатка біологічних наук.

Мікробіологиня пояснює: «Якщо в них (у Європі - ред.) трапляється пацієнт з резистентністю до класичних антибіотиків, то вони використовують нові, яких в нас немає. І ці нові антибіотики більш-менш ефективні при резистентних європейських штамах. Але українські штами «зламали» вже й останній суперновий антибіотик – цефідерокол».

Як відомо, згідно з позицією Міністерства охорони здоров’я, у стійкості українців до антибіотиків винні пацієнти, які вживають ці препарати без санкцій лікарів. Але, за словами Мошинець, річ у тім, що проблемна резистентність розвивається не в амбулаторних пацієнтів, а саме в госпіталях. Мікробіологиня наголошує: госпітальних інфекцій неможливо уникнути.

Між тим, світова преса б’є на сполох: Україна стала розсадником антибіотикорезистентних інфекцій. The Sunday Times опублікувала матеріал із заголовком «Війна в Україні виявила супербактерії, що мутували, і здатні протистояти антибіотикам».

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Теги: хвороба вірус ліки Віктор Ляшко Україна лікар війна

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