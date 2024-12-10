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Уряд розширив програму «Доступні ліки»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд розширив програму «Доступні ліки»
За п'ять років програмою «Доступні ліки» скористались вже більше ніж п'ять мільйонів українців
фото з відкритих джерел

У програму «Доступні ліки» вперше потрапили дитячі препарати

Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму «Доступні ліки». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Програма «Доступні ліки» включатиме нові ліки – до списку додано ще 30 нових діючих речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Крім того, програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей.

Розширено мережу аптек, які задіяні у програмі. У тому ж числі будуть приєднані аптеки, які працюють у лікарнях. Аптеки пропонуватимуть покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину. До слова, за кошти «Зимової єПідтримки» можна придбати ліки українського виробництва.

За словами голови українського уряду, за п'ять років програмою «Доступні ліки» скористались вже більше ніж п'ять мільйонів українців. Зокрема до неї були підключені 15 тис. аптек та наразі доступні майже 600 препаратів.

«Також працюємо, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13-ти областях вже працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів «Укрпоштою», – додав він.

«Доступні ліки» – це урядова програма, яка діє з 2017 року. Вона допомагає українцям безкоштовно або з доплатою отримати ліки від деяких хвороб.

Як повідомлялося, у 2025 році в Україні розширять урядову програму «Доступні ліки». У список вперше потраплять дитячі препарати.

До слова, на базі кластерних та надкластерних лікарень у 2025 році створять мережу з 200 центрів ментального здоров’я.

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Теги: Денис Шмигаль ліки здоров'я прем’єр-міністр аптека

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