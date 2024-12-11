Нардепка розповіла, коли в Україні з'явиться перший препарат на основі медичного канабісу

У січні наступного року вже можна буде виписувати ліки на основі медичного канабісу

Перший препарат на основі медичного канабісу може вийти на український ринок уже в січні 2025 року. Такий прогноз дала членкиня парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Зараз, наскільки мені відомо, вже в процесі перша реєстрація лікарського засобу. Ми дуже очікуємо, що в грудні це відбудеться. Дуже сподіваємося, що в січні вже можна буде виписувати реальні ліки на основі медичного канабісу», – каже вона.

Стефанишина повідомила про наявність в Україні необхідної нормативної бази для обігу препаратів на основі медканабісу, проте ці препарати досі не представлені на ринку.

«Наразі все є для того, щоб пацієнти сьогодні отримували препарати медичного канабісу, окрім самого медичного канабісу. Тому що, крім регуляторної системи, потрібно, щоб хтось зареєстрував ці ліки в Україні», – каже вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України оновив ліцензійні умови, які врегульовують всі етапи обігу медичного канабісу. Йдеться про культивування, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію (відпуск), ввезення на та вивезення з території України, використання, утилізацію рослин конопель, сировини та ліків, виготовлених із неї. Більшість нововведень стосуються саме культивування рослин канабісу для використання в медицині.

До слова, уряд вирішив виключити канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів.