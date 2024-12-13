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Зміни у законодавство можуть спровокувати подорожчання ліків. Міністр Ляшко ініціював нараду з фармринком

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Зміни у законодавство можуть спровокувати подорожчання ліків. Міністр Ляшко ініціював нараду з фармринком
фото з відкритих джерел

Наприкінці листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11493, який змінює регулювання фармбізнесу

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ініціював нараду з представниками фармацевтичного ринку, щоб обговорити зміни до законопроєкту №11493. Ці нововведення викликали широкий резонанс у галузі через те, що можуть призвести до значного подорожчання ліків, а також вплинути на їх доступність. Про це повідомляє УНН.

Обговорювані зміни вже спричинили занепокоєння у фармацевтичній галузі. Профільні асоціації попереджають про можливі негативні наслідки, такі як закриття аптек у віддалених регіонах, штучний дефіцит ліків та збільшення бюрократичних перепон через впровадження е-каталогу. Крім того, пропозиція обмеження збуту продукції одному суб’єкту господарювання до 15% викликає побоювання у експертів ринку через можливе переривання постачання препаратів у аптеки.

Представники фармацевтичного ринку позитивно оцінюють крок міністра до відкритого діалогу. Вони висловлюють сподівання, що Віктор Ляшко врахує їхні аргументи і спільно з галуззю знайде збалансоване рішення, яке забезпечить стабільність на ринку ліків.

«Ми бачимо, що Міністр охорони здоров'я дійсно зацікавлений у розв'язанні ситуації, яка склалася. Його ініціатива щодо проведення відкритого діалогу з представниками галузі дає надію, що рішення буде виваженим і спрямованим на підтримку доступності ліків», – зазначили представники ринку у коментарі УНН.

Фармацевти сподіваються, що дії міністра допоможуть зберегти доступність ліків для всіх верств населення, навіть у найскладніших умовах.

Зазначимо, наприкінці листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11493, який мав на меті спростити реєстрацію лікарських засобів для централізованих закупівель. Однак до другого читання документ можуть внести правки, які викликали широкий резонанс у фармацевтичній спільноті. Основні ризики, на які звертають увагу експерти, стосуються посилення бюрократії, ускладнення постачання ліків і негативного впливу на доступність медпрепаратів для громадян.

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Теги: медицина Віктор Ляшко законопроєкт

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Економіка

Зміни у законодавство можуть спровокувати подорожчання ліків. Міністр Ляшко ініціював нараду з фармринком
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