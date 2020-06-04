В Україні – 25 411 випадків Covid-19. Дані МОЗ з усіх регіонів
За добу зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу
В Україні 4 червня (станом на 9:00) 25 411 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 747 летальних, 11042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків. це на 105 випадків більше, ніж учора (483).
Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1077 випадків;
- Волинська область — 986 випадків;
- Дніпропетровська область — 957 випадків;
- Донецька область — 174 випадки;
- Житомирська область — 833 випадки;
- Закарпатська область — 1257 випадків;
- Запорізька область — 469 випадків;
- Івано-Франківська область — 1491 випадок;
- Кіровоградська область — 526 випадків;
- м. Київ — 3210 випадків;
- Київська область — 1673 випадки;
- Львівська область — 1915 випадків;
- Луганська область — 51 випадок;
- Миколаївська область — 295 випадків;
- Одеська область — 933 випадки;
- Полтавська область — 272 випадки;
- Рівненська область — 1905 випадків;
- Сумська область — 177 випадків;
- Тернопільська область — 1220 випадків;
- Харківська область — 1166 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 497 випадків;
- Чернівецька область — 3481 випадок;
- Черкаська область — 429 випадків;
- Чернігівська область — 238 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Нна ранок 4 червня до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на Covid-19.
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Всього25411
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Хворіють13622
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Одужали11042
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Померли747
Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків більше, ніж учора (483). Зазначимо, що 588 нових випадків зараження – рекордний показник за весь час епідемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків.Усього виявлено 25 411 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 829 у дітей, 4 888 – у медиків.