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    Здоров'я

    В Україні – 25 411 випадків Covid-19. Дані МОЗ з усіх регіонів

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    В Україні&nbsp; лабораторно підтвердили&nbsp;25411 випадків Covid-19 - В Україні – 25 411 випадків Covid-19. Дані МОЗ з усіх регіонів
    В Україні  лабораторно підтвердили 25411 випадків Covid-19

    За добу зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу

    В Україні 4 червня (станом на 9:00) 25 411 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 747 летальних, 11042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків. це на 105 випадків більше, ніж учора (483).

    Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України.


    Дані Центру громадського здоров’я України щодо результатів досліджень референс-лабораторій

    Дані Центру громадського здоров’я України щодо результатів досліджень референс-лабораторій

    Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

    • Вінницька область — 1077 випадків;
    • Волинська область — 986 випадків;
    • Дніпропетровська область — 957 випадків;
    • Донецька область — 174 випадки;
    • Житомирська область — 833 випадки;
    • Закарпатська область — 1257 випадків;
    • Запорізька область — 469 випадків;
    • Івано-Франківська область — 1491 випадок;
    • Кіровоградська область — 526 випадків;
    • м. Київ — 3210 випадків;
    • Київська область — 1673 випадки;
    • Львівська область — 1915 випадків;
    • Луганська область — 51 випадок;
    • Миколаївська область — 295 випадків;
    • Одеська область — 933 випадки;
    • Полтавська область — 272 випадки;
    • Рівненська область — 1905 випадків;
    • Сумська область — 177 випадків;
    • Тернопільська область — 1220 випадків;
    • Харківська область — 1166 випадків;
    • Херсонська область — 179 випадків;
    • Хмельницька область — 497 випадків;
    • Чернівецька область — 3481 випадок;
    • Черкаська область — 429 випадків;
    • Чернігівська область — 238 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Нна ранок 4 червня до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25411
    • Хворіють
      13622
    • Одужали
      11042
    • Померли
      747

    Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків більше, ніж учора (483). Зазначимо, що 588 нових випадків зараження – рекордний показник за весь час епідемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків.Усього виявлено 25 411 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 829 у дітей, 4 888 – у медиків.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Максим Степанов хвороби коронавірус
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