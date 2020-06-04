В Україні – 25 411 випадків Covid-19. Дані МОЗ з усіх регіонів



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В Україні лабораторно підтвердили 25411 випадків Covid-19

За добу зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу

В Україні 4 червня (станом на 9:00) 25 411 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 747 летальних, 11042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків. це на 105 випадків більше, ніж учора (483).

Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України.





Дані Центру громадського здоров’я України щодо результатів досліджень референс-лабораторій

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1077 випадків;

Волинська область — 986 випадків;

Дніпропетровська область — 957 випадків;

Донецька область — 174 випадки;

Житомирська область — 833 випадки;

Закарпатська область — 1257 випадків;

Запорізька область — 469 випадків;

Івано-Франківська область — 1491 випадок;

Кіровоградська область — 526 випадків;

м. Київ — 3210 випадків;

Київська область — 1673 випадки;

Львівська область — 1915 випадків;

Луганська область — 51 випадок;

Миколаївська область — 295 випадків;

Одеська область — 933 випадки;

Полтавська область — 272 випадки;

Рівненська область — 1905 випадків;

Сумська область — 177 випадків;

Тернопільська область — 1220 випадків;

Харківська область — 1166 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 497 випадків;

Чернівецька область — 3481 випадок;

Черкаська область — 429 випадків;

Чернігівська область — 238 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Нна ранок 4 червня до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 25411

Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків більше, ніж учора (483). Зазначимо, що 588 нових випадків зараження – рекордний показник за весь час епідемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків.Усього виявлено 25 411 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 829 у дітей, 4 888 – у медиків.