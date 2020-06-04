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    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу

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    За останню добу від коронавірусу одужали 602 людини - це рекорд - Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу
    За останню добу від коронавірусу одужали 602 людини - це рекорд

    588 випадків зараження – це антирекорд за весь час пандемії

    Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків більше, ніж учора (483).

    Усього виявлено 25 411 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 829 у дітей, 4 888 – у медиків.

    З 588 людей, що захворіли за останню добу, 38 дитини (вчора 44), 103 медпрацівники (вчора 103).

    Одужали - 602, померли – 12 (вчора 8).

    Зазначимо, що 588 нових випадків зараження – це антирекорд за весь час епідемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків. Але за добу встановлено і рекорд з кількості людей, що одужали – 602.

    За добу госпіталізовані 141 особу.

    Загалом одужали 11 042 особи, летальних випадків – 747.

    За попередню добу було здійснено 14 301 тестування, з них – 10 563 дослідження методом ПЛР, а також 3 738 ІФА-тестувань.

    Найбільше людей захворіли за добу у Львівській області – 85, Києві – 77 та на Житомирщині – 53.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25411
    • Хворіють
      13622
    • Одужали
      11042
    • Померли
      747

    Нагадаємо, згідно з даними МОЗ на 3 червня, в Україні зафіксовано 24 823 випадки коронавірусної хвороби, з них 735 — летальні.

    Як повідомлялось, станом на ранок 4 червня у світі 6 511 696 осіб інфіковано коронавірусомЗагальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 385 873 особи. У свою чергу, одужали 2 804 982 людини.

    Крим здоров'я Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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