У Києві черговий сплеск захворюваності на коронавірус



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До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих на коронавірус

За добу у Києві виявлено 77 нових випадків Covid-19

Станом на ранок 4 червня, у Києві підтверджено 3210 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 77 людей. Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що за попередню добу збільшення складало 62 особи.

«За минулу добу кiлькiсть мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась ще на 77 людей. Серед них 15 медиків. На сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли:

39 жінок віком від 22 до 78 рокiв,

9 дівчаток від одного року до 17,

26 чоловік від 24 до 82 рокiв,

троє хлопчиків, одному з яких два роки, двом - по 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 93 мешканці столиці. Всього коронавірус подолали 849 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 15, у Подільському - 12, в Шевченківському районі - 10 випадків.

«Всі заклики берегтися і дотримуватися правил - не пусті слова. Бо вірус не відступає і продовжує вражати і дорослих, і дітей. Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, у військовій частині А0105, що знаходиться в Києві, зафіксовано спалах коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 25411

Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Києві було підтверджено 3133 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 62 особи.

У Київській області було зафіксовано 1652 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб.