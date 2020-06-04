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    У Києві черговий сплеск захворюваності на коронавірус

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    До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих на коронавірус - У Києві черговий сплеск захворюваності на коронавірус
    До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих на коронавірус

    За добу у Києві виявлено 77 нових випадків Covid-19

    Станом на ранок 4 червня, у Києві підтверджено 3210  випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 77 людей. Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, що за попередню добу збільшення складало 62 особи.

    «За минулу добу кiлькiсть мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась ще на 77 людей. Серед них 15 медиків. На сьогодні в столиці вже 3210 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

    Серед тих, що захворіли:

    • 39 жінок віком від 22 до 78 рокiв,
    • 9 дівчаток від одного року до 17,
    • 26 чоловік від 24 до 82 рокiв,
    • троє хлопчиків, одному з яких два роки, двом - по 13 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

    Одужали за минулу добу 93 мешканці столиці. Всього коронавірус подолали 849 киян.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 15, у Подільському - 12, в Шевченківському районі - 10 випадків.

    «Всі заклики берегтися і дотримуватися правил - не пусті слова. Бо вірус не відступає і продовжує вражати і дорослих, і дітей. Не будьте легковажними, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

    Як повідомлялося, у військовій частині А0105, що знаходиться в Києві, зафіксовано спалах коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25411
    • Хворіють
      13622
    • Одужали
      11042
    • Померли
      747

    Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Києві було підтверджено 3133 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 62 особи. 

    У Київській області було зафіксовано 1652 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб.

    Віталій Кличко Київ епідемія коронавірус
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