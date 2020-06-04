На Львівщині за минулу добу – 85 нових випадків Covid-19



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На Львівщині - 1915 випадків коронавірусу

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 1915 осіб

На Львівщині 4 червня підтверджено 1915 випадків інфікування коронавірусом, з них 62 – летальні. За минулу добу – 85 нових випадків Covid-19, це на 11 менше, ніж попередньої доби. Про це повідомили у Львівській міській раді

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4932 особи, госпіталізовані – 731, на амбулаторному лікуванні – 4201 особа, виписані – 571 особа. Зараз у лікарні перебуває 160 осіб, з них в реанімації – 5 осіб, на апараті штучної вентиляції легень – 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено – у 1915 осіб, 62 людей померло. 490 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 516 ПЛР-тестів, з яких 85 – позитивні (з них – 43 це мешканці Львова).

Нагадаємо, на Львівщині 3 червня підтверджено 1830 випадків інфікування коронавірусом, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 500 ПЛР-тестів, з яких 96 – позитивні (з них – 64 це мешканці Львова).

Коронавірус в Україні

Всього 25411

Хворіють 13622

Одужали 11042

Померли 747

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Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 588 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків більше, ніж учора (483). Зазначимо, що 588 нових випадків зараження – рекордний показник за весь час епідемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків.Усього виявлено 25 411 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 829 у дітей, 4 888 – у медиків.