В Україні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку, – Степанов



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Станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу

«У медичній сфері в Україні, питання кадрів стоїть дуже гостро» – міністр охорони здоров’я

В Україні близько 50 тисяч лікарів – це люди пенсійного віку. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо ми говоримо про середній вік лікарів, то у нас на сьогодні в країні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку. Тобто, це люди які вже перебувають на пенсії», – сказав Степанов.

За його словами, у медичній сфері в Україні, питання кадрів стоїть дуже гостро.

«Що стосується сільської місцевості, то по тим даним які в нас є, там не вистачає близько 8 тис. лікарів, якщо брати всі сільські амбулаторії або просто сільську місцевість, біля 8 тис. лікарів не вистачає», – повідомив міністр.

Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328).

Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37).

Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

У Києві виявлено хворих 307 осіб (вчора 179). Також 213 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 146 – на Львівщині (вчора 172), 169 – на Харківщині (вчора 291), 174 – в Івано-Франківській (вчора 169).

Коронавірус в Україні

Всього 104958

Одужали 52235

Хворіють 50452

Померли 2271

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).