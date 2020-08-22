Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 2 328 осіб
Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 2 244
Станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).
Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).
Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.
У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).
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Всього102971
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Одужали51735
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Хворіють48992
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Померли2244
Як повідомлялося, станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.
Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.
За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві – 227, у Чернівецькій області – 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській – 168.