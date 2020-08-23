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    Здоров'я

    Коронавірус на Буковині: кількість хворих наближається до дев’яти тисяч

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    За добу&nbsp;в Чернівецькій області зафіксували 213 нових випадків зараження коронавірусом - Коронавірус на Буковині: кількість хворих наближається до дев’яти тисяч
    За добу в Чернівецькій області зафіксували 213 нових випадків зараження коронавірусом
    Фото: DW

    На Буковині третю добу поспіль фіксують понад 200 нових хворих на Covid-19

    У суботу, 22 серпня, в Чернівецькій області зафіксували 213 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 46 пацієнтів.

    Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Таким чином на Буковині третю добу поспіль фіксують понад 200 нових хворих на Covid-19. Всього кількість інфікованих в області зросла до 8926.

    «Червона» зона – це візуалізація небезпеки, яку ми не можемо осягнути іншими чуттями. Можна провести аналогію зі світлофором, який запрограмовано на зміну кольорів – після червоного обов’язково вмикається жовтий і зелений. Тож як тільки показники перестануть бути критичними, то і світлофор показуватиме, що рухатися безпечно. Якщо ми не врахуємо сигналів, то можуть траплятися зіткнення, аварії у вигляді людських жертв», – написав чиновник.

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    Напередодні Осадчук повідомив, що деякі госпітальні бази в області «завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%», а кількість місць у реанімаціях «на жаль, обмежена».

    Як відомо, у Чернівцях скасували усі заходи до Дня Незалежності.

    До слова, у Чернівцях лікарка швидкої допомоги Аліса Грищенкова вдруге за кілька місяців захворіла на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      102971
    • Одужали
      51735
    • Хворіють
      48992
    • Померли
      2244

    Нагадаємо, у  «червоній» зоні – Чернівцях, Заставнівському та Кіцманському районах – з 24 серпня припинять роботу непродовольчі ринки. Це ж стосується і Калинівського ринку.

    Раніше повідомлялося, що на Калинівському ринку чекають рішення про закриття. Підприємці влаштували протест проти «червоної» зони під стінами Чернівецької ОДА.

    Нагадаємо, на Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу.

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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