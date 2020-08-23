Коронавірус на Буковині: кількість хворих наближається до дев’яти тисяч графіка



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За добу в Чернівецькій області зафіксували 213 нових випадків зараження коронавірусом Фото: DW

На Буковині третю добу поспіль фіксують понад 200 нових хворих на Covid-19

У суботу, 22 серпня, в Чернівецькій області зафіксували 213 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 46 пацієнтів.

Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Таким чином на Буковині третю добу поспіль фіксують понад 200 нових хворих на Covid-19. Всього кількість інфікованих в області зросла до 8926.

«Червона» зона – це візуалізація небезпеки, яку ми не можемо осягнути іншими чуттями. Можна провести аналогію зі світлофором, який запрограмовано на зміну кольорів – після червоного обов’язково вмикається жовтий і зелений. Тож як тільки показники перестануть бути критичними, то і світлофор показуватиме, що рухатися безпечно. Якщо ми не врахуємо сигналів, то можуть траплятися зіткнення, аварії у вигляді людських жертв», – написав чиновник.

Напередодні Осадчук повідомив, що деякі госпітальні бази в області «завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%», а кількість місць у реанімаціях «на жаль, обмежена».

Як відомо, у Чернівцях скасували усі заходи до Дня Незалежності.

До слова, у Чернівцях лікарка швидкої допомоги Аліса Грищенкова вдруге за кілька місяців захворіла на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 102971

Одужали 51735

Хворіють 48992

Померли 2244

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Нагадаємо, у «червоній» зоні – Чернівцях, Заставнівському та Кіцманському районах – з 24 серпня припинять роботу непродовольчі ринки. Це ж стосується і Калинівського ринку.

Раніше повідомлялося, що на Калинівському ринку чекають рішення про закриття. Підприємці влаштували протест проти «червоної» зони під стінами Чернівецької ОДА.

Нагадаємо, на Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу.