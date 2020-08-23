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    У світі

    У Китаї випробовують вакцину від Covid-19 на основі клітин комах

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    <p>Китайські медики досі не помітили якихось побічних ефектів від вакцини</p> - У Китаї випробовують вакцину від Covid-19 на основі клітин комах

    Китайські медики досі не помітили якихось побічних ефектів від вакцини

    Вакцина вже випробувана на мавпах і на інших тваринах

    Держуправління медичної продукції Китаю схвалило початок клінічних випробувань рекомбінантної (генно-інженерної) вакцини від коронавірусу Covid-19, створеної на основі клітин комах.

    Про це повідомляє газета Global Times у суботу, 22 серпня.

    Відзначається, що препарат розроблено в біолабораторії Сичуаньського університету, фахівці якого стверджують, що їм вдалося створити високоякісний продукт. Вакцина вже випробувана на мавпах і на інших тваринах.

    Китайські медики підкреслюють, що цей препарат, робота над яким ведеться вже багато місяців, «досі не викликав якихось очевидних побічних ефектів».

    Нова вакцина буде вироблятися в обсязі як мінімум 100 млн комплектів на рік на потужностях підприємства, створеного у квітні лікарнею при Сичуаньському університеті спільно з місцевою компанією, яка спеціалізується на біотехнологіях.

    Нагадаємо, 17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

    Як повідомлялося, ВООЗ почала переговори з Росією щодо вакцини від коронавірусу.

    15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

    ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

    Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

    Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

    До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      102971
    • Одужали
      51735
    • Хворіють
      48992
    • Померли
      2244

    Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

    Також у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

    У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

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