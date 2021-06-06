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    Джонсон закликає G7 вакцинувати весь світ до кінця 2022 року

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    Джонсон закликає G7 вакцинувати весь світ до кінця 2022 року - Джонсон закликає G7 вакцинувати весь світ до кінця 2022 року
    Джонсон закликає G7 вакцинувати весь світ до кінця 2022 року
    Фото: Xinhua / Global Look Press

    Питання вакцинації буде порушуватися на саміті G7, який має відбутися 11-13 червня

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн «Великої сімки» узяти на себе зобов'язання вакцинувати весь світ проти Covid-19 до кінця 2022 року. Про це повідомляє Reuters.

    «Вакцинація світу до кінця наступного року стала б найбільшим подвигом в історії медицини», - заявив Джонсон.

    Як зазначається, він закликав своїх колег-лідерів G7 «долучитися до нас, щоб покласти край цій жахливій пандемії та гарантувати, що ми ніколи не дозволимо повторитися руйнуванням, які заподіяв коронавірус».

    Очікується, що це питання буде порушуватися на саміті G7, який має відбутися 11-13 червня у Великій Британії. Уперше за довгий час лідери найрозвиненіших країн світу зустрінуться в очному форматі.

    Нагадаємо, Джонсон вакцинувався препаратом компанії AstraZeneca, перше щеплення він зробив 19 березня.

    Паспорти вакцинації для британців, що відправляються за кордон, були запущені Національною службою охорони здоров’я (NHS) 17 травня у вигляді додатку для смартфонів і планшетів. Втім, вже 31 травня, газета The Daily Telegraph повідомила, що Велика Британія планує відмовитись від паспортів Covid-19 як законну вимогу для великих заходів.

    Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у суботу, 29 травня, одружився зі своєю нареченою Керрі Сімондс на таємній церемонії.

    Теги: Велика Британія щеплення вакцинація Борис Джонсон коронавірус
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    Джонсон закликає G7 вакцинувати весь світ до кінця 2022 року