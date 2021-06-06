На Буковині виявили 24 нових випадків коронавірусу за добу
Загалом на Буковині зафіксовано 79 520 випадків хвороби
Так, загалом на Буковині зафіксовано 79 520 випадків хвороби. За останню добу 52 особи одужало, 76 723 – з початку пандемії.
За весь час епідемії в регіоні померло 1 776 людини.
За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 478 ПЛР-дослідженнь та 619 експрес-тестів.
Більше подробиць очільник ОДА не навів.
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 213 580 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 51 140 – летальні.
Нагадаємо, станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 1065 осіб, летальних випадків – 86, одужало – 8330 осіб.