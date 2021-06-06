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    На Буковині виявили 24 нових випадків коронавірусу за добу

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    За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 478 ПЛР-дослідженнь та 619 експрес-тесті - На Буковині виявили 24 нових випадків коронавірусу за добу
    За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 478 ПЛР-дослідженнь та 619 експрес-тесті
    Фото з відкритих джерел

    Загалом на Буковині зафіксовано 79 520 випадків хвороби

    У Чернівецькій області за добу зафіксували лише 24 нових випадків інфікування Covid-19, також в області одужало 52 людини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук.

    Так, загалом на Буковині зафіксовано 79 520 випадків хвороби. За останню добу 52 особи одужало, 76 723 – з початку пандемії.

    За весь час епідемії в регіоні померло 1 776 людини.

    За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 478 ПЛР-дослідженнь та 619 експрес-тестів.

    Більше подробиць очільник ОДА не навів.

    Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 213 580 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 51 140 – летальні.

    Нагадаємо, станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1065 осіб, летальних випадків – 86, одужало – 8330 осіб.

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    Теги: Чернівецька область Facebook хвороби коронавірус
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    На Буковині виявили 24 нових випадків коронавірусу за добу