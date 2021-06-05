Кілька тисяч людей – до центру масової вакцинації у Києві вишикувалися довжелезні черги
У центрі на Броварському проспекті працюють 24 бригади, але попит значно перевищує пропозицію
До київського центру масової вакцинації від Covid-19, що на Броварському проспекті, вишикувалися кількатисячні черги. Світлинами на своїй сторінці у Facebook поділився журналіст Сергій Барбу.
Кількість охочих вразила також народну депутатку Ольгу Стефанишину. Про це вона написала на своєму Facebook.
«Коли попит значно перевищує пропозицію. Ранок суботи, а в київському центрі вакцинації величезна черга. Українцям респект, а Міністерству охорони здоров'я України, Вікторові Ляшку та Ігорю Кузіну треба якомога скоріше розширювати кількість таких центрів по всій Україні. Подумати про аптеки та інші місця, де кожен зможе легко і без проблем отримати дозу вакцини, яка рятує життя!», – ідеться у дописі.
Тим часом, Сергій Барбу зауважує, що у центрі працюють 24 бригади.
«Всередині все організовано добре. Медики (підозрюю, що студенти) проводять кожного до його кабінки. Ніхто по головах не лазить», – інформує журналіст.
Нагадаємо, центр вакцинації від коронавірусу розпочав роботу у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті Києва 29 травня.
Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.
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