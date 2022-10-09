В Україні з'явився сервіс для скарг на куріння у громадських місцях

В Україні заборонено куріння у громадських місцях

Поскаржитися на куріння у громадських місцях можна кількома способами

Центр громадського здоров’я запустив онлайн-сервіс, де можна подати скаргу на порушення антитютюнового законодавства. Кожен, хто стикається з порушенням антитютюнового законодавства, може подати скаргу на сайті, у чат-боті в Telegram або Viber.

Метою створення такого сервісу є захист людей від негативного впливу тютюну та право на бездимне середовище.

На що можна скаржитися:

куріння в ресторанах, барах, кафе;

куріння в громадських місцях, житлових будинках, у транспорті;

реклама тютюнових виробів;

нелегальна торгівля тютюновими виробами;

відсутність попереджувальної інформації та наявність заборонених предметів для куріння.

Після подання скарги, система автоматично направить її до відповідного органу контролю. Також у Центрі громадського здоров'я надали поради, що робити, якщо ви стали свідком порушення:

ввічливо звернутися до курця з проханням припинити порушення;

звернутися до адміністрації закладу або установи.

звернутися до поліції за номером 102;

скласти скаргу через сервіс.

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