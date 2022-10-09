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В Україні з'явився сервіс для скарг на куріння у громадських місцях

Дар'я Самборська
glavcom.ua
В Україні з'явився сервіс для скарг на куріння у громадських місцях
В Україні заборонено куріння у громадських місцях
фото з відкритих джерел

Поскаржитися на куріння у громадських місцях можна кількома способами

Центр громадського здоров’я запустив онлайн-сервіс, де можна подати скаргу на порушення антитютюнового законодавства. Кожен, хто стикається з порушенням антитютюнового законодавства, може подати скаргу на сайті, у чат-боті в Telegram або Viber

Метою створення такого сервісу є захист людей від негативного впливу тютюну та право на бездимне середовище.

На що можна скаржитися:

  • куріння в ресторанах, барах, кафе;
  • куріння в громадських місцях, житлових будинках, у транспорті;
  • реклама тютюнових виробів;
  • нелегальна торгівля тютюновими виробами;
  • відсутність попереджувальної інформації та наявність заборонених предметів для куріння.

Після подання скарги, система автоматично направить її до відповідного органу контролю. Також у Центрі громадського здоров'я надали поради, що робити, якщо ви стали свідком порушення:

  • ввічливо звернутися до курця з проханням припинити порушення;
  • звернутися до адміністрації закладу або установи.
  • звернутися до поліції за номером 102;
  • скласти скаргу через сервіс.

Нагадаємо, медики розповіли, яким має бути і як виміряти рівень фізичної активності.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що потенційний ризик захворіти внаслідок війни на такі психічні розлади, як депресія і посттравматичний стрес, мають понад 8,5 млн українців. 

Теги: здоров'я медик

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