В Україні з'явився сервіс для скарг на куріння у громадських місцях
Поскаржитися на куріння у громадських місцях можна кількома способами
Центр громадського здоров’я запустив онлайн-сервіс, де можна подати скаргу на порушення антитютюнового законодавства. Кожен, хто стикається з порушенням антитютюнового законодавства, може подати скаргу на сайті, у чат-боті в Telegram або Viber.
Метою створення такого сервісу є захист людей від негативного впливу тютюну та право на бездимне середовище.
На що можна скаржитися:
- куріння в ресторанах, барах, кафе;
- куріння в громадських місцях, житлових будинках, у транспорті;
- реклама тютюнових виробів;
- нелегальна торгівля тютюновими виробами;
- відсутність попереджувальної інформації та наявність заборонених предметів для куріння.
Після подання скарги, система автоматично направить її до відповідного органу контролю. Також у Центрі громадського здоров'я надали поради, що робити, якщо ви стали свідком порушення:
- ввічливо звернутися до курця з проханням припинити порушення;
- звернутися до адміністрації закладу або установи.
- звернутися до поліції за номером 102;
- скласти скаргу через сервіс.
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