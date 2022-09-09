ВООЗ спрогнозувала, скільком українцям загрожують розлади психіки через війну: цифра шокує

Понад 8,5 млн українців мають ризик захворіти

Потенційний ризик захворіти внаслідок війни на такі психічні розлади, як депресія і посттравматичний стрес, мають понад 8,5 млн українців. Про це заявив експерт штабквартири ВООЗ у Женеві, співголова референтної групи із психічного здоров'я та психосоціальної підтримки Фамі Ханна, пише «Укрінформ».

«У нас є певні оцінки щодо кількості населення, яке страждає під час війни та надзвичайних ситуацій, – це кожен п’ятий. Це означає, що сьогодні в Україні 8,5 млн людей потенційно перебувають під ризиком психічних розладів, таких як депресія, посттравматичний стрес», – сказав Ханна.

Мешканці звільнених населених пунктів, які перебували під російською окупацією, належать у цьому сенсі до найвразливіших верств населення.

«У нас є фахівці, які готові допомогти таким людям. Вони повинні бути у пріоритеті», – зазначив експерт.

Також раніше повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров’я спрогнозували: через напад РФ приблизно 15 млн українців потребуватимуть допомоги фахівців. Як відомо, серйозні проблеми з ментальним здоров'ям можуть негативно впливати на спосіб життя, стосунки, роботу, і навіть загрожувати життю. Щоб цього уникнути, необхідно розпізнати «червоні прапорці» та звернутися до фахівця.

Нагадаємо, в Україні готуються запустити Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка буде допомагати українцям переживати психологічні травми, завдані війною.