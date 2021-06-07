В Україні випиває 57% жінок. Оприлюднено нові дані про алкоголь та куріння

Пандемія суттєво не вплинула на кількість людей, залежних від алкоголю та тютюну

Локдауни переважно ніяк не вплинули на їхнє вживання або невживання алкоголю

Пандемія суттєво вплинула на усі сфери нашого життя, зокрема і на здоров’я та шкідливі звички.

За результатами нової соціології, проведеної спільно з Нью Імідж Макетинг Груп, третина громадян (35%) стверджує, що взагалі не вживають спиртні напої. Кожен п’ятий (22%) заявляє, що вживає їх дуже рідко – не більше кількох разів на рік і ще стільки ж відповіли, що не частіше кількох разів на місяць.

Про часте вживання алкоголю розповіли 9% респондентів.

Відповіді чоловіків та жінок щодо вживання алкоголю, хоч і в меншій мірі, однак також доволі помітно відрізняються, подібно до їхніх відповідей щодо паління. Серед жінок більша частка тих, хто ніколи не вживає алкоголь – 43% до 26% чоловіків. Тоді як чоловіки вдвічі частіше вживають спиртні напої хоча б раз на тиждень (16% до 8%) та вшестеро частіше вживають алкоголь по кілька разів на тиждень (13% до 2%).

Найбільшими любителями тверезого способу життя можна відзначити старше покоління (46%), а найменшими – серед представників групи 33-45 років (28%).

За регіональною ознакою немає суттєвих відмінностей між відповідями респондентів щодо вживання алкоголю.

Абсолютна більшість (82%) громадян заявляють, що локдауни ніяк не вплинули на їхнє вживання або невживання алкоголю. Лише 6% відповіли, що стали вживати більше і ще 10% – навпаки, заявили, що стали менше вживати.

Щодо тютюнопаління, то більшість громадян (68%) стверджують, що не палять тютюн. Натомість кожен третій відповів, що в більшій чи меншій мірі палить. При цьому до пачки на день викурюють 18% опитаних.

Слід звернути увагу на дуже суттєві відмінності щодо тютюнопаління серед чоловіків та жінок. Серед останніх абсолютна більшість стверджує, що не палить і лише 18%, що робить це. Тоді як серед чоловіків аж половина (50%) в більшій чи меншій мірі палять. До того ж, чоловіки це роблять набагато інтенсивніше за жінок.

За віковими відмінностями можна відмітити, що середнє покоління (35-44 років) порівняно частіше палить (загалом 31%), ніж молодь (загалом 22%) і особливо старше покоління (загалом 15%).

Додамо, що британська організація з безпеки дорожнього руху Road Respect склала список рекомендацій для автомобілістів щодо спиртних напоїв. В ньому експерти дали поради, скільки слід почекати після вживання алкоголю, перш ніж сідати за кермо.

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