В Україні випиває 57% жінок. Оприлюднено нові дані про алкоголь та куріння

В Україні випиває 57% жінок. Оприлюднено нові дані про алкоголь та курінняграфіка
Локдауни переважно ніяк не вплинули на їхнє вживання або невживання алкоголю
Пандемія суттєво вплинула на усі сфери нашого життя, зокрема і на здоров’я та шкідливі звички.
За результатами нової соціології, проведеної спільно з Нью Імідж Макетинг Груп, третина громадян (35%) стверджує, що взагалі не вживають спиртні напої. Кожен п’ятий (22%) заявляє, що вживає їх дуже рідко – не більше кількох разів на рік і ще стільки ж відповіли, що не частіше кількох разів на місяць.
Про часте вживання алкоголю розповіли 9% респондентів.
Відповіді чоловіків та жінок щодо вживання алкоголю, хоч і в меншій мірі, однак також доволі помітно відрізняються, подібно до їхніх відповідей щодо паління. Серед жінок більша частка тих, хто ніколи не вживає алкоголь – 43% до 26% чоловіків. Тоді як чоловіки вдвічі частіше вживають спиртні напої хоча б раз на тиждень (16% до 8%) та вшестеро частіше вживають алкоголь по кілька разів на тиждень (13% до 2%).
Найбільшими любителями тверезого способу життя можна відзначити старше покоління (46%), а найменшими – серед представників групи 33-45 років (28%).
За регіональною ознакою немає суттєвих відмінностей між відповідями респондентів щодо вживання алкоголю.
Абсолютна більшість (82%) громадян заявляють, що локдауни ніяк не вплинули на їхнє вживання або невживання алкоголю. Лише 6% відповіли, що стали вживати більше і ще 10% – навпаки, заявили, що стали менше вживати.
Щодо тютюнопаління, то більшість громадян (68%) стверджують, що не палять тютюн. Натомість кожен третій відповів, що в більшій чи меншій мірі палить. При цьому до пачки на день викурюють 18% опитаних.
Слід звернути увагу на дуже суттєві відмінності щодо тютюнопаління серед чоловіків та жінок. Серед останніх абсолютна більшість стверджує, що не палить і лише 18%, що робить це. Тоді як серед чоловіків аж половина (50%) в більшій чи меншій мірі палять. До того ж, чоловіки це роблять набагато інтенсивніше за жінок.
За віковими відмінностями можна відмітити, що середнє покоління (35-44 років) порівняно частіше палить (загалом 31%), ніж молодь (загалом 22%) і особливо старше покоління (загалом 15%).
Додамо, що британська організація з безпеки дорожнього руху Road Respect склала список рекомендацій для автомобілістів щодо спиртних напоїв. В ньому експерти дали поради, скільки слід почекати після вживання алкоголю, перш ніж сідати за кермо.