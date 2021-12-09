Бій з курінням: Нова Зеландія готується повністю заборонити тютюнові вироби

Якщо план схвалять, то з 2025 року ті жителі, яким зараз 14 років або менше, вже не зможуть придбати сигарети

Схвалений урядом країни план передбачає шість ключових напрямів

Нова Зеландія до 2025 року планує повністю заборонити куріння в країні. План передбачає заборону на придбання тютюнової продукції та допомогу тютюнозалежним у позбавленні цієї шкідливої звички. Про це 9 грудня оголосило Міністерство охорони здоров’я Нової Зеландії.

Схвалений урядом країни план передбачає шість ключових напрямів: поінформованість населення; фінансування програм із припинення куріння; підтримка тютюнозалежних; обмеження вмісту тютюну в товарах; обмеження кількості крамниць із тютюновою продукцією; забезпечення дотримання тютюновою індустрією законодавства.

На практиці план у разі його схвалення парламентом Нової Зеландії означає, що з 2025 року ті жителі, яким зараз 14 років або менше, вже не зможуть придбати сигарети. Уряд оцінюватиме прогрес ініціативи за кількістю хвороб і смертей, пов’язаних із курінням, та кількістю людей, які кинули курити.

За словами представниці новозеландського МОЗ Джейн Чеймберс, щороку від 4500 до 5000 жителів країни гинуть через наслідки тютюнопаління, зокрема й пасивне куріння. Від цього передусім страждає корінне населення країни – маорі й жителі тихоокеанських островів, що входять до її складу.

Законопроєкт про схвалення плану по боротьбі з курінням, уперше оголошеним у квітні 2021 року, парламент Нової Зеландії має розглядати в середині 2022 року, повідомили в уряді. Але на її реалізацію вже у 2021 році заклали додаткові понад 34 мільйони новозеландських доларів (625,5 мільйона гривень).

Як пише The Guardian, опозиція Нової Зеландії раніше критикувала ініціативу уряду, вказуючи, що вона може призвести до збільшення контрабанди сигарет, а також найбільше вдарить по людям із низьким доходом, яким доведеться більше витрачати грошей на тютюнові вироби. В уряді з цим частково погодилися й готуються посилити митний контроль за товарами.

Нагадаємо, вчені розповіли про вплив куріння на антитіла після вакцинації від Covid-19.

Як раніше повідомлялося, в Україні планують заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях.