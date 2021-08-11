Вчені розповіли про вплив куріння на антитіла після вакцинації від Covid-19

Вчені розповіли про зниження антитіл до Covid-19 через куріння

Імунологи прийшли до висновку, що відмова від куріння може поліпшити індивідуальну ефективність вакцини від коронавірусу

Японські вчені з медичних університетів Доцці і Джічі з'ясували, що куріння знижує рівень антитіл в організмі після вакцинації від коронавірусної інфекції. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на порталі препринтів medRxiv.

Так, фахівці вивчили зразки крові 378 медпрацівників (255 - жінок, 123 - чоловіків) через три місяці після щеплення другим компонентом вакцини проти коронавірусу Pfizer.

Таким чином експерти хотіли обчислити рівень титрів захисних антитіл до SARS-CoV-2. При аналізі до відома приймалися дані про історію хвороб, вік і шкідливі звички.

Надалі вчені порівняли зразки людей, які курять, і добровольців, які ніколи не вживали тютюнові вироби.

З'ясувалося, що концентрація антитіл в крові першої групи, незалежно від статі, була нижчою за норму на 140-250 одиниць.

Також у літніх добровольців виявили найнижчий рівень IgG.

Імунологи прийшли до висновку, що відмова від куріння може поліпшити індивідуальну ефективність вакцини від коронавірусу: ті, хто відмовився від шкідливої звички, мають більш міцний клітинний імунітет.

До слова, до повторного зараження коронавірусною інфекцією схильні люди з ослабленим імунітетом, нирковою недостатністю, ураженням печінки і ті, хто проходить лікування від онкологічних захворювань або недавно переніс трансплантацію органів.