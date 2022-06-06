Чи повторить віспа мавп пандемічні рекорди коронавірусу: прогноз інфекціоністки

Індекс заразності мавпячої віспи уп’ятеро менший за аналогічний показник коронавірусу

Віспа мавп, яку в останні тижні почали фіксувати за межами Африканського континенту, не має такого пандемічного потенціалу, як коронавірус, хоча й відрізняється деякими особливостями поширення. Про ситуацією із новим захворюванням розповіла у інтерв’ю УНН головна інфекціоністка України Ольга Голубовська.

Голубовська нагадала, що вірус віспи мавп передається від тварин до людини за дуже тісних контактів. Також з’явилася інформація, що він може передавати і від людини до людини, втім, не дуже інтенсивно.

«Тобто індекс, скажімо так, заразності цього захворювання, разів у п'ять менше, ніж у ковіду. Постаратися треба, щоб захворіти», – пояснила головна інфекціоністка України.

Втім, додала завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця, з’явилася нова інформація про можливість передачі цього вірусу статевим шляхом.

Тож в цілому пандемічні рекорди коронавірусу мавпяча віспа не повинна побити. «Виходячи з формальних знань про цього збудника, у тому й річ, що ці спалахи завжди піддавалися дуже добре протиепідемічним заходам. Тому всі й кажуть, тому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки що не бачить якихось небезпек», – запевнила Ольга Голубовська, нагадавши також, що препарат для лікування віспи мавп уже зареєстрований.

Нагадаємо, що у кінці травня перший випадок мавпячої віспи був виявлений в сусідній з Україною Угорщині.

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