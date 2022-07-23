Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію
Вірус швидко поширюється, випадки захворювання були виявлені в 75 країнах
У світі виявлено близько 16 тисяч випадків зараження мавпячою віспою
Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із зростанням у світі захворюваності на мавпячу віспу. Про це ідеться у заяві голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.
«Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення», – підкреслив Гебреїсус.
За його словами, такі заходи ухвалили через ряд передумов:
- Швидке поширення вірусу. Випадки захворювання були виявлені в 75 країнах.
- Були дотримані три головні критерії для оголошення надзвичайного стану.
- Порада Комітету з надзвичайної ситуації ВООЗ.
- Наукові дослідження вірусу все ще не є повноцінними і вимагають продовження.
- Ризик для здоров'я людини і швидкість поширення.
Гебреїсус додав, що в світі виявлено близько 16 тисяч випадків зараження мавпячою віспою, п'ять із яких стали летальними. Він зазначив, що в Європі оголошено високий ризик захворювання, в той час як в інших регіонах – помірний.
Раніше у росіянина, який повернувся з Європи, виявили інфікування мавп’ячою віспою. Хвороба протікала у легкій формі.
Як повідомлялось, 10 червня стало відомо, що у Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи.
Мавпяча віспа – рідкісне зоонозне вірусне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин). Зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці. Симптоми захворювання: лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла. Випадки зараження вірусом віспи мавп зафіксовані низці європейських країн – у Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії, Швеції та інших.
Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.
Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.
Також перший випадок мавпячої віспи зафіксували у сусідній з Україною Угорщині. Випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, хворому 38 років.