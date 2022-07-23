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    Соціум

    Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію

    Вірус швидко поширюється, випадки захворювання були виявлені в 75 країнах - Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію

    Вірус швидко поширюється, випадки захворювання були виявлені в 75 країнах

    фото з відкритих джерел

    У світі виявлено близько 16 тисяч випадків зараження мавпячою віспою

    Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із зростанням у світі захворюваності на мавпячу віспу. Про це ідеться у заяві голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

    «Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення», – підкреслив Гебреїсус.

    За його словами, такі заходи ухвалили через ряд передумов:

    • Швидке поширення вірусу. Випадки захворювання були виявлені в 75 країнах.
    • Були дотримані три головні критерії для оголошення надзвичайного стану.
    • Порада Комітету з надзвичайної ситуації ВООЗ.
    • Наукові дослідження вірусу все ще не є повноцінними і вимагають продовження.
    • Ризик для здоров'я людини і швидкість поширення.

    Гебреїсус додав, що в світі виявлено близько 16 тисяч випадків зараження мавпячою віспою, п'ять із яких стали летальними. Він зазначив, що в Європі оголошено високий ризик захворювання, в той час як в інших регіонах – помірний.

    Раніше у росіянина, який повернувся з Європи, виявили інфікування мавп’ячою віспою. Хвороба протікала у легкій формі.

    Як повідомлялось, 10 червня стало відомо, що у Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи.

    Мавпяча віспа – рідкісне зоонозне вірусне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин). Зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці. Симптоми захворювання: лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла. Випадки зараження вірусом віспи мавп зафіксовані низці європейських країн – у Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії, Швеції та інших.

    Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

    Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

    Також перший випадок мавпячої віспи зафіксували у сусідній з Україною Угорщині. Випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, хворому 38 років.

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    Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію