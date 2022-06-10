Мавпяча віспа: Польща повідомила про перший випадок

Зразки ще десяти осіб з підозрою на мавпячу віспу у Польщі наразі досліджуються

Перший у Польщі хворий на мавпячу віспу перебуває на ізоляції в лікарні

У Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи. Про це сьогодні, 10 червня, повідомив міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльський під час пресконференції в Медичному університеті в Лодзі, пише «Польське радіо».

«Я отримав інформацію про те, що в Польщі вже є перший пацієнт, перший підтверджений випадок мавпячої віспи. Національний інститут громадського здоров'я – Національний інститут гігієни повідомив, що в нас є перший підтверджений випадок, адже до цього у нас було близько 10 підозр на мавпячу віспу, зразки досліджуються. 10 червня – це день, коли ми зафіксували перший випадок», – сказав польський міністр.

Речник відомства Войцєх Андрусевич повідомив, що наразі хворий перебуває на ізоляції в лікарні. У міністерстві не повідомляють дані пацієнта та місце його госпіталізації.

Мавпяча віспа – рідкісне зоонозне вірусне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин). Зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці. Симптоми захворювання: лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла. Випадки зараження вірусом віспи мавп зафіксовані низці європейських країн – у Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії, Швеції та інших.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.