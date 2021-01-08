В українській армії за добу коронавірус виявили у 39 військовослужбовців
Всього за час пандемії одужало 13214 військових
У Збройних силах України за минулу добу виявили 39 нових випадків захворювання на Covid-19. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.
«Станом на 10.00 8 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1270 осіб. За минулу добу зареєстровано 39 нових випадків захворювання на Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб», – йдеться в повідомленні.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, запевнили у Медсилах.
Загалом за час пандемії одужали в армії від коронавірусу 13214 осіб, летальних випадків – 38.
Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
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Нагадаємо, станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 2402 особи;
- летальних випадків – 83;
- одужало – 5131 особа;
- здійснено тестувань за добу – 20192 (зокрема методом ПЛР – 16152, методом ІФА – 4040).