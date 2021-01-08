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    Здоров'я

    В українській армії за добу коронавірус виявили у 39 військовослужбовців

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    Станом на 8 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 1270 осіб - В українській армії за добу коронавірус виявили у 39 військовослужбовців
    Станом на 8 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 1270 осіб

    Всього за час пандемії одужало 13214 військових

    У Збройних силах України за минулу добу виявили 39 нових випадків захворювання на Covid-19. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на 10.00 8 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1270 осіб. За минулу добу зареєстровано 39 нових випадків захворювання на Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб», – йдеться в повідомленні.

    Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, запевнили у Медсилах.

    Загалом за час пандемії одужали в армії від коронавірусу 13214 осіб, летальних випадків – 38.

    Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1090496
    • Одужали
      761898
    • Хворіють
      309241
    • Померли
      19357

    Нагадаємо, станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 2402 особи;
    • летальних випадків – 83;
    • одужало – 5131 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 20192 (зокрема методом ПЛР – 16152, методом ІФА – 4040).
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    Теги: ЗСУ хвороби коронавірус
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