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    Здоров'я

    Степанов дав прогноз щодо зростання кількості хворих на коронавірус у січні-лютому

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    <p>&laquo;Епідеміології прогнозують поступове зростання упродовж січня-лютого кількості хворих&raquo; - Степанов</p> - Степанов дав прогноз щодо зростання кількості хворих на коронавірус у січні-лютому

    «Епідеміології прогнозують поступове зростання упродовж січня-лютого кількості хворих» - Степанов

    «Дуже важливо у ці 16 днів посилення карантинних обмежень дійсно дотримуватися всіх заходів» – глава МОЗ

    Провідні українські фахівці у сфері епідеміології прогнозують поступове зростання упродовж січня-лютого кількості хворих на Covid-19.

    Про це на брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

    «Прогнози всіх наших провідних фахівців у сфері епідеміології говорять про поступове зростання упродовж січня-лютого кількох хворих на Covid-19 і як наслідок збільшення навантаження на медичну систему. Також, що дуже важливо, у нас зараз почнеться сезонне зростання хворих на грип, і ця хвороба передається таким же шляхом, як і Covid-19, і часто викликає такі самі ускладнення, і це додаткове навантаження на медсистему», – сказав Степанов.

    Окремо він зазначив, що період введення посилених карантинних обмежень – з 8 по 24 січня включно – збігається із завершенням інкубаційного періоду захворюваності на Covid-19 у людей, які інфікувалися під час новорічних свят.

    «Під час святкування відбулося активне переміщення населення на території України та за її межами, люди відвідували родичів у регіонах... Через регіональне переміщення збільшується ризик поширення інфекції на територіях, де був відносно низький рівень зараження. Як наслідок, прогнозується збільшення кількості інфікованих по країні, які будуть джерелом інфекції для оточення і будуть становити епідемічну небезпеку. Значне зростання інфікованих призведе до збільшення навантаження на медичну систему», – уточнив він.

    Він зазначив, що наразі дуже важливо у ці 16 днів посилення карантинних обмежень дійсно дотримуватися всіх заходів.

    Нагадаємо, станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.

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    Теги: грип Максим Степанов хвороби населення коронавірус
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