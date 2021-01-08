Вчені зробили тривожну заяву щодо Covid-19 у Китаї

Коронавірус продовжував поширюватися територією Вуханю після того, як було заявлено про завершення епідемії

Науковці прогнозують новий спалах епідемії

У китайському місті Вухань, де в грудні 2019 року було зафіксовано перший спалах коронавірусу, може початися нова епідемія.

До такого висновку прийшли вчені з Китаю, – йдеться в статті в журналі PLoS Neglected Tropical Diseases.

З’ясувалося, що коронавірус продовжував поширюватися територією Вуханю і в травні 2020 року, вже після того, як було заявлено про завершення епідемії.

«Наші спостереження показують, що в Вухані проживала велика кількість безсимптомних носіїв SARS-CoV-2 вже після того, як всі носії явної форми інфекції видужали. Їх існування говорить про те, що менш агресивні штами коронавірусу, що викликали ці випадки зараження, можуть повторно проявити себе і викликати новий спалах Covid-19 на території Китаю», – йдеться в статті.

Таким чином поширення хвороби могло відбуватися і після зняття карантинних обмежень у Вухані і його околицях.

Вухань 76 днів було відрізано від зовнішнього світу, карантин з міста зняли 8 квітня 2020 року. У червні влада заявила, що в місті не залишилося безсимптомних носіїв коронавірусу. До середини червня не було виявлено жодного безсимптомного носія.

Нагадаємо, влада Вухані на початку епідемії приховувала інформацію про масштаби захворювання.

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