  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вчені зробили тривожну заяву щодо Covid-19 у Китаї

    • Розсилка
    Коронавірус продовжував поширюватися територією Вуханю після того, як було заявлено про завершення епідемії - Вчені зробили тривожну заяву щодо Covid-19 у Китаї
    Коронавірус продовжував поширюватися територією Вуханю після того, як було заявлено про завершення епідемії

    Науковці прогнозують новий спалах епідемії

    У китайському місті Вухань, де в грудні 2019 року було зафіксовано перший спалах коронавірусу, може початися нова епідемія.

    До такого висновку прийшли вчені з Китаю, – йдеться в статті в журналі PLoS Neglected Tropical Diseases.

    З’ясувалося, що коронавірус продовжував поширюватися територією Вуханю і в травні 2020 року, вже після того, як було заявлено про завершення епідемії.

    «Наші спостереження показують, що в Вухані проживала велика кількість безсимптомних носіїв SARS-CoV-2 вже після того, як всі носії явної форми інфекції видужали. Їх існування говорить про те, що менш агресивні штами коронавірусу, що викликали ці випадки зараження, можуть повторно проявити себе і викликати новий спалах Covid-19 на території Китаю», – йдеться в статті.

    Таким чином поширення хвороби могло відбуватися і після зняття карантинних обмежень у Вухані і його околицях.

    Вухань 76 днів було відрізано від зовнішнього світу, карантин з міста зняли 8 квітня 2020 року. У червні влада заявила, що в місті не залишилося безсимптомних носіїв коронавірусу. До середини червня не було виявлено жодного безсимптомного носія.

    Нагадаємо, влада Вухані на початку епідемії приховувала інформацію про масштаби захворювання.

    Читайте також:
    Covid-безвідповідальність. Як Китай умив руки
    Теги: Китай хвороби епідемія карантин влада коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies