Оперативні дані: за добу виявлено 5676 нових випадків коронавірусу
Минулої доби госпіталізовано 2402 особи
За минулу добу від коронавірусу померло 83 особи
За даними Міністерства охорони здоров’я станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2402 особи;
- летальних випадків – 83;
- одужало – 5131 особа;
- здійснено тестувань за добу – 20192 (зокрема методом ПЛР – 16152, методом ІФА – 4040).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1105169 осіб;
- одужало – 778345 осіб;
- летальних випадків – 19588;
- проведено ПЛР-тестувань – 5733555.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.
Нагадаємо, станом на 7 січня 2021 року в Україні зафіксовано 8 997 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 227 дітей та 385 медпрацівників.
За минулу добу:
- госпіталізовано – 2567 осіб;
- летальних випадків – 148;
- одужало – 11316 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 54438 (зокрема методом ПЛР – 37287, методом ІФА – 17151).