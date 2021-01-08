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    Здоров'я

    Оперативні дані: за добу виявлено 5676 нових випадків коронавірусу

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    <p>Минулої доби госпіталізовано 2402 особи</p> - Оперативні дані: за добу виявлено 5676 нових випадків коронавірусу

    Минулої доби госпіталізовано 2402 особи

    За минулу добу від коронавірусу померло 83 особи

    За даними Міністерства охорони здоров’я станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2402 особи;
    • летальних випадків – 83;
    • одужало – 5131 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 20192 (зокрема методом ПЛР – 16152, методом ІФА – 4040).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1105169 осіб;
    • одужало – 778345 осіб;
    • летальних випадків – 19588;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5733555.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

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    Нагадаємо, станом на 7 січня 2021 року в Україні зафіксовано 8 997 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 227 дітей та 385 медпрацівників.

    За минулу добу:

    • госпіталізовано – 2567 осіб;
    • летальних випадків – 148;
    • одужало – 11316 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 54438 (зокрема методом ПЛР – 37287, методом ІФА – 17151).
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    Теги: Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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