Оперативні дані: за добу виявлено 5676 нових випадків коронавірусу

За минулу добу від коронавірусу померло 83 особи

За даними Міністерства охорони здоров’я станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2402 особи;

летальних випадків – 83;

одужало – 5131 особа;

здійснено тестувань за добу – 20192 (зокрема методом ПЛР – 16152, методом ІФА – 4040).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1105169 осіб;

одужало – 778345 осіб;

летальних випадків – 19588;

проведено ПЛР-тестувань – 5733555.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

Нагадаємо, станом на 7 січня 2021 року в Україні зафіксовано 8 997 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 227 дітей та 385 медпрацівників.

За минулу добу:

госпіталізовано – 2567 осіб;

летальних випадків – 148;

одужало – 11316 осіб;

здійснено тестувань за добу – 54438 (зокрема методом ПЛР – 37287, методом ІФА – 17151).

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