Київ з понеділка у «жовтій» карантинній зоні: що це означає
Столиця з 17 серпня посилює карантин
Київ віднесений до «жовтої зони» епідемічної небезпеки за показником захворюваності на коронавірус за 14 днів на 100 тисяч населення. Таким чином, від завтра, 17 серпня, у столиці діятимуть нові карантинні обмеження.
Отже, з 17 серпня в столиці буде заборонено:
- перебувати у громадських спорудах, громадському транспорті без масок,
- перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу,
- самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції,
- проводити масові (культурні, спортивні, розважальні, релігійні, рекламні) заходи за участі більше однієї особи на 5 м2 площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.
Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць, а міський громадський транспорт перевозити пасажирів виключно у кількості місць для сидіння.
Крім того, на території, віднесеній до «жовтої зони», забороняється відвідування установ соціального захисту людьми похилого віку, а також забороняється діяльність хостелів, робота закладів після 24:00 і до 7:00, а також проведення масових заходів за участю понад 20 осіб.
Мер Києва Віталій Кличко також наголосив напередодні, що столиця готує медзаклади до другої хвилі коронавірусу і закликав жителів столиці дотримуватися карантинних обмежень.
До слова, минулої доби у Києві виявили коронавірус ще у 146 людей.
Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847 нових випадків у суботу).
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Минулого тижня Україну по-новому поділили на карантинні зони. Так, «червону зону» розширили, а Київ потрапив у «жовту» зону карантину.