За добу в Україні коронавірус виявлено у 55 медиків, – Степанов
«За минулу добу захворіли 1 637 осіб, з них 97 дітей» – Степанов
Минулої доби було зафіксовано 26 летальних випадків
За минулу добу коронавірус підтвердили у 1 637 осіб, з них 97 дітей, а також 55 медичних працівників. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
«За минулу добу захворіли 1 637 осіб, з них 97 дітей, а також 55 медичних працівників. Було госпіталізовано 246 людей», – сказав Степанов.
За його словами, це достатньо велика кількість госпіталізованих, враховуючи те, що на вихідних їх зазвичай менше, ніж у будні.
«За минулу добу було зафіксовано 26 летальних випадків. При цьому одужали 392 пацієнти», – додав Степанов.
Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847).
Одужали – 392 (вчора 633), померли – 24 (вчора 33).
Загалом одужали 47 822 особи, летальних випадків – 2 068.
У Києві виявлено хворих 146 осіб (вчора 232). Також 183 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 170) і 127 – на Львівщині (вчора 166), 105 – на Рівненщині (вчора 107).
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Всього91356
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Одужали47822
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Хворіють41466
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Померли2068
Як повідомлялося, станом на 11:00 за київським часом 15 серпня, в світі було зареєстровано 21 026 758 інфікованих і 755 786 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 294 237, кількість померлих збільшилася на 9 985.
Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 21,02 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 294 тис., що є максимальним приростом за час пандемії.
Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла майже на 10 тис. і перевищила 755 тис.