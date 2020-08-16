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    Здоров'я

    За добу в Україні коронавірус виявлено у 55 медиків, – Степанов

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    <p>&laquo;За минулу добу захворіли 1 637 осіб, з них 97 дітей&raquo; &ndash; Степанов</p> - За добу в Україні коронавірус виявлено у 55 медиків, – Степанов

    «За минулу добу захворіли 1 637 осіб, з них 97 дітей» – Степанов

    Минулої доби було зафіксовано 26 летальних випадків

    За минулу добу коронавірус підтвердили у 1 637 осіб, з них 97 дітей, а також 55 медичних працівників. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    «За минулу добу захворіли 1 637 осіб, з них 97 дітей, а також 55 медичних працівників. Було госпіталізовано 246 людей», – сказав Степанов.

    За його словами, це достатньо велика кількість госпіталізованих, враховуючи те, що на вихідних їх зазвичай менше, ніж у будні.

    «За минулу добу було зафіксовано 26 летальних випадків. При цьому одужали 392 пацієнти», – додав Степанов.

    Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, це на 210 випадків менше, ніж учора (1 847).

    Одужали – 392 (вчора 633), померли – 24 (вчора 33).

    Загалом одужали 47 822 особи, летальних випадків – 2 068.

    У Києві виявлено хворих 146 осіб (вчора 232). Також 183 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 170) і 127 – на Львівщині (вчора 166), 105 – на Рівненщині (вчора 107).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      91356
    • Одужали
      47822
    • Хворіють
      41466
    • Померли
      2068

    Як повідомлялося, станом на 11:00 за київським часом 15 серпня, в світі було зареєстровано 21 026 758 інфікованих і 755 786 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 294 237, кількість померлих збільшилася на 9 985.

    Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 21,02 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 294 тис., що є максимальним приростом за час пандемії.

    Згідно з опублікованими в суботу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла майже на 10 тис. і перевищила 755 тис.

    міністр Максим Степанов коронавірус
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