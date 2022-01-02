Вчені оцінили вплив «Омікрон»-штаму на легені

Вчені зі США та Японії: «Омікрон» менше вражає легені, ніж інші штами коронавірусу

«Омікрон»-штам уражає переважно верхні дихальні шляхи

Група вчених із медичного факультету Вашингтонського університету, Вісконсінського університету у Медісоні та Токійського університету виявила, що «Омікрон»-штам коронавірусу може викликати менш тяжкий перебіг хвороби, оскільки він менше вражає легені, ніж інші варіанти SARS-CoV-2. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на Research Square.

Фахівцями були проведені експерименти на мишах та хом'яках.

З'ясувалося, що «Омікрон»-штам уражав переважно верхні дихальні шляхи – ніс та носоглотку, і поширювався на легені значно рідше, ніж інші варіанти коронавірусної інфекції.

Тварини, заражені «Омікрон»-штамом, в середньому відчували легші симптоми хвороби і рідше стикалися із втратою ваги.

Інші варіанти коронавірусної інфекції могли викликати рубці в легенях та серйозне затруднення дихання.

Зазначимо, на Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону». Обидві хворі не були щеплені від Covid-19 та повернулися з Італії.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».