Вчені назвали новий симптом «Омікрон»-штаму

У інфікованих «Омікрон»-штамом може з'явитися туман у голові

У інфікованих «Омікрон»-штамом можуть не виявлятися «традиційні» симптоми, такі як кашель, лихоманка та втрата або зміна смаку та нюху

У пацієнтів, заражених «Омікрон»-штамом коронавірусу, може з'явитися туман у голові. Про це пише Daily Express з посиланням на дані програми Zoe Covid.

Зазначається, що у хворих можуть не виявлятися «традиційні» симптоми, такі як кашель, лихоманка та втрата або зміна смаку та нюху. При цьому у пацієнтів може спостерігатися «мозковий туман» – мляве, розпливчасте та нечітке мислення.

«Схоже, що Covid-19 впливає на різні частини нашого тіла, включаючи наш мозок та інші системи органів» – сказав лікар Ендрю Бадсон.

За його словами, пошкодження легень, серця, нирок або інших органів та супутні симптоми можуть спричинити порушення у роботі мозку.

Загалом в Україні було виявлено шість випадків захворювання на штам «Омікрон». Крім Києва та столичної області, виявлено по одному випадку у Львові та Дніпрі.

Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування.

Для мінімізації ризиків інфікування новим штамом Міністерство охорони здоров’я радить утриматись від поїздок до країн, де поширений коронавірус штаму «Омікрон».

МОЗ нагадує, що ефективними профілактичними заходами проти будь-яких штамів коронавірусу залишаються використання захисних масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук.

Раніше повідомлялося, що в Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».