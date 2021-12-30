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    Повернулися з Італії. На Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону»

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    30 грудня коронавірус нового штаму виявили у жінок віком 41 і 62 років - Повернулися з Італії. На Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону»
    30 грудня коронавірус нового штаму виявили у жінок віком 41 і 62 років
    фото з відкритих джерел

    Обидві хворі не були щеплені від Covid-19

    На Житомирщині зафіксували два нові випадки інфікування штамом «Омікрон». Як повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook, хворобу виявили у жінок, які повернулися з Італії.

    Зазначається, що 30 грудня коронавірус нового штаму виявили у жінок віком 41 і 62 років. Обидві хворі не були щеплені від Covid-19.

    «З метою підтвердження отриманих результатів біоматеріал буде відправлено до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я для проведення повногеномного секвенування», – йдеться у повідомленні.

    В даний час фахівці проводять епідеміологічне розслідування цих випадків Covid-19.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

    Станом на 28 грудня в Україні виявили шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

    Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування, нагадав МОЗ.

    Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

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    Теги: здоров'я Італія Житомирщина коронавірус
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    Повернулися з Італії. На Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону»