Повернулися з Італії. На Житомирщині підтвердили ще два випадки «Омікрону»

30 грудня коронавірус нового штаму виявили у жінок віком 41 і 62 років

Обидві хворі не були щеплені від Covid-19

На Житомирщині зафіксували два нові випадки інфікування штамом «Омікрон». Як повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook, хворобу виявили у жінок, які повернулися з Італії.

Зазначається, що 30 грудня коронавірус нового штаму виявили у жінок віком 41 і 62 років. Обидві хворі не були щеплені від Covid-19.

«З метою підтвердження отриманих результатів біоматеріал буде відправлено до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я для проведення повногеномного секвенування», – йдеться у повідомленні.

В даний час фахівці проводять епідеміологічне розслідування цих випадків Covid-19.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

Станом на 28 грудня в Україні виявили шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування, нагадав МОЗ.

Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.