Вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму

Смертність від «Омікрон»-штаму на 75% менша, ніж за інших хвиль Covid-19

Після зараження «Омікроном» померло 4,5 відсотка госпіталізованих

«Омікрон»-штам коронавірусу має рівень смертності на 75 відсотків менший у порівнянні з попередніми хвилями Covid-19. Дані про новий штам оцінили дослідники з Національного інституту інфекційних захворювань у Південній Африці та їхні колеги з Університету Преторії, пише The Telegraph.

Вчені спостерігали за пацієнтами, госпіталізованими в місті Цвані, провінція Гаутенг, де відбувся початковий спалах нового штаму.

З'ясувалося, що після зараження «Омікроном» померло 4,5 відсотка госпіталізованих, тоді як за попередніх хвиль коронавірусу цей показник досягав 21,3 відсотка.

За даними дослідження, менше половини тих, хто потрапив до лікарні, потребують кисневої терапії, при цьому у випадку з колишніми штамами цей показник досягав 99,5 відсотка.

Також фахівці виявили, що госпіталізовані під час спалаху «Омікрон»-варіанту виписувалися в середньому через чотири дні. У попередні хвилі вони залишали лікарню за 8 днів.

До слова, вчені назвали новий симптом «Омікрон»-штаму.

Зазначається, що у хворих можуть не виявлятися «традиційні» симптоми, такі як кашель, лихоманка та втрата або зміна смаку та нюху. При цьому у пацієнтів може спостерігатися «мозковий туман» – мляве, розпливчасте та нечітке мислення.