Вчені розкрили небезпеку коронавірусу для нирок

Коронавірус може безпосередньо інфікувати клітини нирок

Дослідники Рейнсько-Вестфальського технічного університету в Німеччині та Університетського медичного центру імені Радбуда в Нідерландах заявили, що коронавірусна інфекція, потрапляючи до нирок, провокує появу рубців. Результати дослідження опубліковані у журналі Cell Steam Cell.

Фахівці виростили із стовбурових клітин ниркові тканини та заразили їх коронавірусом. Потрапивши у штучну нирку, патоген викликав рубцювання.

Результати свідчать про те, що SARS-CoV-2 може безпосередньо інфікувати клітини нирок і викликати пошкодження клітин з подальшим фіброзом.

Наголошується, що результати дослідження можуть пояснити зниження функції нирок, яке спостерігалося у 90 тисяч заражених у США.

Раніше вчені з Каліфорнійського національного дослідницького центру приматів (США) та Дослідницького інституту Ротмана в Торонто (Канада) з'ясували, що при попаданні в мозок через ніс коронавірус викликає у людей, які перехворіли, такі симптоми, як проблеми з пам'яттю, порушення координації та «туман у голові».

Спостереження за макаками-резусами показали, що симптоми ураження нейронів мозку у них виявляються через сім днів після зараження. Найчастіше це помітно у старих тварин, що хворіють на діабет.

До слова, вчені назвали новий симптом «Омікрон»-штаму.

Зазначається, що у хворих можуть не виявлятися «традиційні» симптоми, такі як кашель, лихоманка та втрата або зміна смаку та нюху. При цьому у пацієнтів може спостерігатися «мозковий туман» – мляве, розпливчасте та нечітке мислення.