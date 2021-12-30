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    Вчені розкрили небезпеку коронавірусу для нирок

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    Німецькі та голландські вчені: коронавірус викликає появу рубців у нирках - Вчені розкрили небезпеку коронавірусу для нирок
    Німецькі та голландські вчені: коронавірус викликає появу рубців у нирках
    фото: ТАСС

    Коронавірус може безпосередньо інфікувати клітини нирок

    Дослідники Рейнсько-Вестфальського технічного університету в Німеччині та Університетського медичного центру імені Радбуда в Нідерландах заявили, що коронавірусна інфекція, потрапляючи до нирок, провокує появу рубців. Результати дослідження опубліковані у журналі Cell Steam Cell.

    Фахівці виростили із стовбурових клітин ниркові тканини та заразили їх коронавірусом. Потрапивши у штучну нирку, патоген викликав рубцювання.

    Результати свідчать про те, що SARS-CoV-2 може безпосередньо інфікувати клітини нирок і викликати пошкодження клітин з подальшим фіброзом.

    Наголошується, що результати дослідження можуть пояснити зниження функції нирок, яке спостерігалося у 90 тисяч заражених у США.

    Раніше вчені з Каліфорнійського національного дослідницького центру приматів (США) та Дослідницького інституту Ротмана в Торонто (Канада) з'ясували, що при попаданні в мозок через ніс коронавірус викликає у людей, які перехворіли, такі симптоми, як проблеми з пам'яттю, порушення координації та «туман у голові».

    Спостереження за макаками-резусами показали, що симптоми ураження нейронів мозку у них виявляються через сім днів після зараження. Найчастіше це помітно у старих тварин, що хворіють на діабет.

    До слова, вчені назвали новий симптом «Омікрон»-штаму.

    Зазначається, що у хворих можуть не виявлятися «традиційні» симптоми, такі як кашель, лихоманка та втрата або зміна смаку та нюху. При цьому у пацієнтів може спостерігатися «мозковий туман» – мляве, розпливчасте та нечітке мислення.

    Теги: здоров'я США інфекція коронавірус
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    Вчені розкрили небезпеку коронавірусу для нирок