Лікар Комаровський розповів, що робити, якщо у дитини не збивається температура

Дітям можна приймати лише парацетамол та ібупрофен, прийом інших препаратів у порядку самолікування – це вже злочин, зазначив Комаровський

Коли у дитини висока температура, батьки готові купити будь-які ліки, аби лише стало краще. Відомий український педіатр Євген Комаровський у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» пояснив, які препарати можна дати дітям за високої температури та як за допомогою простих методів знизити температуру.

«Батьки повинні знати, що є лише два препарати, які можна використовувати при самолікуванні. Це парацетамол та ібупрофен. Якщо ж хтось радить дати дитині аспірин чи анальгін, не слухайте таких людей», – сказав він.

За його словами, дітям можна приймати лише парацетамол та ібупрофен, прийом інших препаратів у порядку самолікування – це вже злочин.

«Якщо ви займаєтеся самолікуванням, то відсутність ефекту після прийняття жарознижувальних засобів є дзвіночком, що вам потрібно звернутися за допомогою до лікаря», – додав Комаровський.

За словами лікаря, існують фактори, які принципово впливають на ефективність жарознижувальних засобів. По-перше, це дефіцит рідини в організмі.

«Якщо в організмі мало рідини, дитині просто нема чим потіти. Тому жарознижуючий засіб не може проявити свою дію», – вважає він і закликає батьків у такому разі дати дитині смачний компот.

За словами педіатра, також дуже важливою є температура повітря в приміщенні, де знаходиться дитина.

«Температура навколишнього повітря – чи не головний фактор, що впливає на ефективність жарознижувальних засобів. Наприклад, якщо температура у приміщенні дорівнює 18 градусам, тоді дитина втрачатиме величезну кількість тепла», – каже Комаровський.

Раніше лікар Комаровський розповів, чи безпечно вакцинуватися в ТРЦ і на вокзалах.

Читайте також: