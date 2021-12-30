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    Комаровський розповів, що робити, якщо у дитини не збивається температура

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    Лікар Комаровський розповів, що робити, якщо у дитини не збивається температура - Комаровський розповів, що робити, якщо у дитини не збивається температура
    Лікар Комаровський розповів, що робити, якщо у дитини не збивається температура
    фото з відкритих джерел

    Дітям можна приймати лише парацетамол та ібупрофен, прийом інших препаратів у порядку самолікування – це вже злочин, зазначив Комаровський

    Коли у дитини висока температура, батьки готові купити будь-які ліки, аби лише стало краще. Відомий український педіатр Євген Комаровський у програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» пояснив, які препарати можна дати дітям за високої температури та як за допомогою простих методів знизити температуру.

    «Батьки повинні знати, що є лише два препарати, які можна використовувати при самолікуванні. Це парацетамол та ібупрофен. Якщо ж хтось радить дати дитині аспірин чи анальгін, не слухайте таких людей», – сказав він.

    За його словами, дітям можна приймати лише парацетамол та ібупрофен, прийом інших препаратів у порядку самолікування – це вже злочин.

    «Якщо ви займаєтеся самолікуванням, то відсутність ефекту після прийняття жарознижувальних засобів є дзвіночком, що вам потрібно звернутися за допомогою до лікаря», – додав Комаровський.

    За словами лікаря, існують фактори, які принципово впливають на ефективність жарознижувальних засобів. По-перше, це дефіцит рідини в організмі.

    «Якщо в організмі мало рідини, дитині просто нема чим потіти. Тому жарознижуючий засіб не може проявити свою дію», – вважає він і закликає батьків у такому разі дати дитині смачний компот.

    За словами педіатра, також дуже важливою є температура повітря в приміщенні, де знаходиться дитина.

    «Температура навколишнього повітря – чи не головний фактор, що впливає на ефективність жарознижувальних засобів. Наприклад, якщо температура у приміщенні дорівнює 18 градусам, тоді дитина втрачатиме величезну кількість тепла», – каже Комаровський.

    Раніше лікар Комаровський розповів, чи безпечно вакцинуватися в ТРЦ і на вокзалах.

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    Теги: здоров'я лікар батьки ліки повітря
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    Комаровський розповів, що робити, якщо у дитини не збивається температура