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    Популярна пляжна країна заборонить в'їзд невакцинованим туристам

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    Чорногорія оновила умови в&rsquo;їзду - Популярна пляжна країна заборонить в'їзд невакцинованим туристам
    Чорногорія оновила умови в’їзду
    фото з відкритих джерел

    Чорногорія заборонить в'їзд до країни невакцинованим іноземним туристам з 2 по 12 січня

    Влада Чорногорії заборонить в'їзд у країну невакцинованим іноземним туристам з 2 по 12 січня. Про це повідомляє портал Vijesti.

    З 2 січня 2022 року будуть посилені умови в'їзду в Чорногорію.

    Згідно з новими правилами, після прибуття до популярної пляжної країни, крім сертифікату про вакцинацію, необхідно надати або негативні результати ПЛР-тесту не старше 72 годин, або експрес-тест на антиген терміном не більше 48 годин. Уточнюється, що з отримання другої дози вакцини має пройти не більше шести місяців.

    Також дозволяється в'їзд мандрівникам, які перехворіли на коронавірусну інфекцію. Для перетину кордонів їм знадобиться на вибір ПЛР-тест чи антиген-тест.

    Раніше в грудні влада Чорногорії посилила правила в'їзду для вакцинованих мандрівників у зв'язку з появою нового штаму коронавірусу.

    Так, з 3 грудня іноземні туристи можуть в'їхати в країну тільки при пред'явленні одного з чотирьох встановлених документів на вибір: сертифіката про вакцинацію проти Covid-19, негативного результату ПЛР-тесту, позитивного результату дослідження на коронавірус старше 10 днів, але не більше шести місяців з дня видачі результату цього аналізу або негативного експрес-тесту на антиген.

    Теги: Чорногорія вакцинація коронавірус
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    Популярна пляжна країна заборонить в'їзд невакцинованим туристам