Вчені стверджують, що надлишок сну небезпечніший за недосипання



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Спати треба від 6 до 9 годин - дослідження

Сон понад дев'ять годин збільшує ризик серцевого нападу на 34%

Вчені дізналися, що надлишок сну становить ще більшу небезпеку, ніж недосипання.

Результати дослідження з'явилися на MedicalXpress.

У Колорадському університеті в Боулдері фахівці стверджують, що через неправильний режим сну можуть розвинутися проблеми з серцем. При цьому проблема може торкнутися навіть тих, хто веде здоровий спосіб життя і займається спортом.

Фахівці провели семирічне дослідження з вивчення режиму сну. Вчені розглянули генетичні та медичні дані 461 тисячі осіб у віці від 40 до 69 років, у яких ніколи не було серцевого нападу.

Виявилося, що зі сном менше як шість годин, люди на 20% більше схильні до ризику інфаркту. При цьому, якщо час сну збільшувався до більш ніж дев'яти годин, вірогідність серцевого нападу зростає на 34%. Також надто довгий сон може призвести до запальних процесів в організмі.

Вчені порадили спати від шести до дев'яти годин. Такий режим знижує ризик інфаркту у генетично схильних до серцевих захворювань людей на 18%.