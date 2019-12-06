Київ приєднався до міжнародної ініціативи з боротьби проти туберкульозу



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Київ підписав декларацію Zero TВ initiative на Міжнародному форумі лідерства міст у боротьбі зі СНІДом та туберкульозом Фото: пресслужба мера Києва

У Києві проходить Міжнародний форум лідерства міст у боротьбі зі СНІДом та туберкульозом

Київ став першим містом Україні, яке приєдналося до міжнародної ініціативи з боротьби проти туберкульозу.

Декларацію Zero TВ initiative, крім Києва, сьогодні підписали міста Ош, Кишинів, Бішкек і Світлогорськ (Білорусь).

Підписання відбулося на Міжнародному форумі лідерства міст у боротьбі зі СНІДом та туберкульозом, що відбувається в Києві. У ньому беруть участь представники регіонів Східної Європи та Центральної Азії з 25 країн, з 50 міст світу. Про це повідомляє пресслужба мера Києва.

«Я радий, що мери різних міст не залишаються осторонь від вирішення глобальної проблеми подолання небезпечних захворювань - СНІДу та туберкульозу. Зокрема, для об'єднання наших зусиль і були підписані Паризька декларація та декларація Zero ТВ. І до нас продовжують приєднуватися нові підписанти», - сказав Кличко.

Він наголосив, що говорити про боротьбу із такими захворюваннями, як СНІД і туберкульоз необхідно в першу чергу на рівні міст.

За словами мера Києва, в містах сьогодні проживає більше 50% населення всього світу, а через 30 років цей відсоток зросте до 70%. І саме в містах найбільше розповсюджуються небезпечні захворювання. Але, разом з тим, саме в містах є необхідна інфраструктура і ресурси, для попередження захворювань і їх лікування.

«Я переконаний, що саме міста можуть мінімізувати і перемогти такі глобальні загрози здоров'ю людства, як СНІД і туберкульоз. Питання здоров'я громадян не може бути пріоритетом тільки профільних міністерств, окремих муніципальних служб, міжнародних організацій. Здоров'я людей має бути в числі головних пріоритетів муніципальної політики, а значить - і роботи мерів міст. У наших силах - ефективно упереджувати, надавати профілактичну та медичну допомогу, щоб поставити крапку в боротьбі з ВІЛ і туберкульозом», - зазначив Кличко.

Він нагадав, що Київ підписав Паризьку декларацію ще в 2016 році. Паризька декларація – це зобов’язання міських голів посилити заходи протидії епідемії ВІЛ-інфекції у містах через досягнення цільових показників 90–90–90. Усі зусилля спрямовані на те, щоб 90% людей, які живуть з ВІЛ, знали про свій ВІЛ статус. 90% з тих, які знають, отримали антиретровірусне лікування. І 90%, які отримують лікування, знизили вірусне навантаження. Сьогодні в Києві, завдяки ефективним зусиллям міста у співпраці з неурядовими організаціями, ці показники становлять 72-80-90.

Витрати на заходи з боротьби проти епідемій ВІЛ у столиці за 9 місяців цього року склали майже $4,5 млн. З них бюджет міста виділив майже $0,5 млн, Держбюджет - близько $1,5 млн, а кошти Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією, урядової програми США PEPFAR та з інших джерел склали близько $ 2,5 млн.

«Ми, спільно з неурядовими організаціями, створили і фінансуємо міську програму. І працюємо першу чергу з групами, які найбільш уразливі до ВІЛ. Завдяки нашій ефективній роботі кількість нових випадків ВІЛ в Києві почала зменшуватися. І для нас дуже важливим є обмін досвідом з міжнародними партнерами. Адже багато чого вдалося домогтися, використовуючи новітні підходи і методи», - зазначив у виступі на форумі Кличко.

Також на міжнародному заході в Києві до Паризької декларації приєдналося місто Бельц (Молдова).