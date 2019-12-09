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    Здоров'я

    Цієї зими українців чекають дві хвилі грипу

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    Цієї зими українців чекають дві хвилі грипу

    У МОЗ озвучили прогнози щодо піків та масштабів захворюваності на грип та ГРВІ в сезоні 2019 - 2020

    В епідемічному сезоні 2019 - 2020 року на грип та ГРВІ в Україні можуть захворіти до 6,7 млн осіб. Про це у понеділок, 9 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    У поточному епідсезоні медики очікують дві хвилі підйому захворюваності: в грудні і в кінці січня - початку лютого, з можливим піком на четвертому тижні 2020 року.

    «Також ЦГЗ розрахував прогноз можливих показників захворюваності на наступний сезон. В епідемічному сезоні 2019 - 2020 на грип та ГРВІ захворіють від 4,8 до 6,7 млн осіб», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, фахівцями Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) розрахований новий епідемічний поріг інтенсивності для поточного сезону. У цьому році він становить 476,7 на 100 тисяч населення.

    Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в новому епідсезоні в Україні із найбільшою ймовірністю будуть циркулювати:

    1) вірус, подібний A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09

    2) вірус, подібний A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2)

    3) вірус, подібний B / Colorado / 06/2017.

    Медики рекомендують уникати багатолюдних місць, а у випадку хвороби носити маску, щоб вберегти від зараження навколишніх. Також лікарі попереджають, що хвороба триватиме довше та грозить ускладненнями, якщо переносити її «на ногах».

     

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