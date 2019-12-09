Цієї зими українців чекають дві хвилі грипу



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У МОЗ озвучили прогнози щодо піків та масштабів захворюваності на грип та ГРВІ в сезоні 2019 - 2020

В епідемічному сезоні 2019 - 2020 року на грип та ГРВІ в Україні можуть захворіти до 6,7 млн осіб. Про це у понеділок, 9 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У поточному епідсезоні медики очікують дві хвилі підйому захворюваності: в грудні і в кінці січня - початку лютого, з можливим піком на четвертому тижні 2020 року.

«Також ЦГЗ розрахував прогноз можливих показників захворюваності на наступний сезон. В епідемічному сезоні 2019 - 2020 на грип та ГРВІ захворіють від 4,8 до 6,7 млн осіб», - йдеться в повідомленні.

Крім того, фахівцями Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) розрахований новий епідемічний поріг інтенсивності для поточного сезону. У цьому році він становить 476,7 на 100 тисяч населення.

Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в новому епідсезоні в Україні із найбільшою ймовірністю будуть циркулювати:

1) вірус, подібний A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09

2) вірус, подібний A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016 (H3N2)

3) вірус, подібний B / Colorado / 06/2017.

Медики рекомендують уникати багатолюдних місць, а у випадку хвороби носити маску, щоб вберегти від зараження навколишніх. Також лікарі попереджають, що хвороба триватиме довше та грозить ускладненнями, якщо переносити її «на ногах».