Супрун дала поради, як вберегти людину від суїциду



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Лише двоє з п’яти людей, що страждають на депресію, залежності чи тривожність, шукають лікарської допомоги

Депресію часто знецінюють та вважають, що це скоріше через лінь та слабкий характер. Проте депресія — це хвороба, яка щороку вражає понад 300 мільйонів людей, сильно погіршує їхню якість життя і працездатність, а також може призвести до суїциду.

Як підтримати людину у депресії без шкоди для її та свого стану, і як діяти, якщо людина виявила намір вчинити самогубство, розповіла колишня в. о. охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

Вона зазначила, що навіть у депресії людина може поводитися звично та робити вигляд ніби у неї все гаразд. Але попри це бути пригніченою та не визнавати наявність проблеми.

«Депресію часто ігнорують та не діагностують лікарі, а самі пацієнти не поспішають звертатися по допомогу. Лише двоє з п’яти людей, що страждають на депресію, залежності чи тривожність, шукають лікарської допомоги» - пояснила Супрун.

Що можна зробити, аби підтримати людину з депресією:

Не намагайтеся підбадьорити людину фразами типу «просто посміхнися», «все добре, це лише період такий»… Це вкотре підтверджує несерйозність цього стану та змушує людину почуватися ще більш пригніченою через те, що вона начебто слабка.

Не змушуйте людину робити щось поза межами її зусиль. Відволікання депресії з допомогою додаткової роботи чи примусового спілкування у великій компанії людей.

Не намагайтеся самостійно давати фахові поради, якщо ви не фахівець. Самолікування депресії небезпечне, а деякі методики самодопомоги дають скоріше тимчасовий ефект і зовсім не означають, що потрібно відмовлятися від фахової підтримки.

Краще спробуйте підтримати, вислухати, розповісти про свій досвід лікування депресії (якщо його маєте) чи порадьте звернутися до фахівця або людини, яка знає, як діяти в разі депресії

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила главою Міністерства охорони здоров'я Скалецьку.

Нагадаємо, у МОЗ хочуть забути про Супрун і її команду.