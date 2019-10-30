Вчені виявили ще одну корисну властивість кави



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Регулярне вживання кави позитивно впливає на склад мікрофлори кишківника

Вчені з медичного коледжу Бейлора виявили нову корисну властивість натуральної чорної кави.

Про це повідомляється на офіційному сайті Американського коледжу гастроентерології.

Фахівці дізналися, що регулярне вживання кави позитивно впливає на склад мікрофлори кишківника. Для цього вони вивчили дані 34 добровольців, які з різною інтенсивністю вживають натуральну каву.

Вчені взяли у добровольців 97 зразків біопсії слизової оболонки товстої кишки з різних її сегментів. Виявилося, що кількість споживаної кави не впливає на склад бактерій в організмі, але позначається на чисельності окремих мікроорганізмів.

Так, в організмі кавоманів виявилося більше протизапальних бактерій, менше потенційно шкідливих в порівнянні з людьми, які вживають мало кави.

При цьому вчені наголосили, що натщесерце пити каву не можна. Це шкідливо для шлунково-кишкового тракту, серця і нервової системи.

Раніше вчені розвінчали популярний міф про те, що кава призводить до зневоднення.