Вчені з’ясували чи захищає вища освіта від деменції



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У найближчі десятиліття рівень захворюваності деменцією буде рости, в першу чергу, через збільшення тривалості життя

Медики вважають, що вища освіта, як мінімум, затримує розвиток деменції

Протягом багатьох років вчені вважали, що чим більше часу людина присвячує вищої освіти, тим менше його шанси на розвиток деменції в літньому віці. Проте останнє дослідження американських вчених спростовує цю теорію.

Багато вчених вважають, що більш високий рівень освіти забезпечує людині певний рівень захисту від погіршення когнітивних функцій. На думку експертів, вища освіта, як мінімум, затримує розвиток деменції.

Доктор філософії з Медичного центру Університету Раш в Чикаго Роберт Вілсон і його команда дослідників вирішили скласти більш чітку картину взаємозв'язку вищої освіти і деменції. Свої результати вони опублікували в останньому випуску журналу Neurology.

Для дослідження група вчених вивчила інформацію, зібрану від 2899 чоловік. На початку досвіду середній вік добровольців становив 78 років. Майже у чверті з них розвинулася деменція протягом восьми років дослідження. В ході експерименту 752 учасника померли; у 405 з них розвинулася деменція.

Для аналізу мозку дослідники розділили учасників на три групи в залежності від того, скільки років вони витратили на здобуття вищої освіти: менше 12 років, 13-16 років і більше 17 років.

Вчені виявили, що навіть через десятиліття після того, як учасники завершили навчання в університеті, у тих, хто присвятив більше часу навчанню, рівень когнітивних функцій був вище. Однак, всупереч більш раннім дослідженням, вища освіта не захистило від появи деменції в літньому віці. Крім того, дослідники не виявили зв'язку між рівнем освіти і часом виникнення захворювання.

Автор дослідження Роберт Уїлсон відзначає, що такий результат можна пояснити тим, що навчання у вищому навчальному закладі закінчується задовго до появи перших симптомів деменції. Проте з віком ми можемо знайти для себе і інші корисні заняття, які дозволяють зміцнити пам'ять і знизити ризик виникнення деменції, наприклад, вивчення іноземної мови або соціальну діяльність.

Як повідомлялося, найбільш поширеним типом деменції на сьогоднішній день є хвороба Альцгеймера. За даними Асоціації Альцгеймера, тільки близько 5,7 мільйона дорослих у Сполучених Штатах страждають від цієї недуги.

За прогнозами вчених, в найближчі десятиліття рівень захворюваності деменцією буде рости, в першу чергу, через збільшення тривалості життя. На сьогодні нема ніякого способу запобігти цій хворобі, а існуюче лікування може тільки зменшити певні симптоми.

При цьому дослідникам вже давно відомі деякі чинники, що збільшують ризик розвитку деменції, наприклад, куріння і недолік фізичної активності.