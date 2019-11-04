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    Здоров'я

    Шанувальникам голих щиколоток пояснили, чим це може загрожувати взимку

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    Відкриті щиколотки взимку можуть привести до порушення кровообігу в ногах, що загрожує зниженням імунітету - лікар - Шанувальникам голих щиколоток пояснили, чим це може загрожувати взимку
    Відкриті щиколотки взимку можуть привести до порушення кровообігу в ногах, що загрожує зниженням імунітету - лікар

    Голі щиколотки взимку можуть призвести до запалення і артрозу - медики

    Носіння коротких штанів в зимовий період загрожує судинними захворюваннями і переохолодженням.

    Про це розповіли медики.

    За словами уролога Валерія Шадеркіна, носіння коротких штанів негативно відбивається на гомілковостопному суглобі, що може призвести до запалення і артрозу.

    «Це не фізіологічно. Мало того, що це провокує простудні захворювання, організм повністю переохолоджується, ще вологість, сніг, дощ теж негативно впливають», - зазначив лікар.

    Генеральний директор Медичного центру імунокорекції імені Ходанова, лікар-терапевт Людмила Лапа додала, що відкриті щиколотки взимку можуть привести до порушення кровообігу в ногах, що загрожує зниженням імунітету.

    На думку лікаря-отоларинолога Галини Тарасової, обмеження стосуються не всіх.

    «Якщо людина мерзлякувата, то краще цього не робити. А тим, хто взимку не мерзне, лікарі не накладають заборону, але все ж не рекомендують носити у мороз короткі штани», - пояснила вона.

    здоров'я лікар дощ
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