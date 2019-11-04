Шанувальникам голих щиколоток пояснили, чим це може загрожувати взимку



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Відкриті щиколотки взимку можуть привести до порушення кровообігу в ногах, що загрожує зниженням імунітету - лікар

Голі щиколотки взимку можуть призвести до запалення і артрозу - медики

Носіння коротких штанів в зимовий період загрожує судинними захворюваннями і переохолодженням.

Про це розповіли медики.

За словами уролога Валерія Шадеркіна, носіння коротких штанів негативно відбивається на гомілковостопному суглобі, що може призвести до запалення і артрозу.

«Це не фізіологічно. Мало того, що це провокує простудні захворювання, організм повністю переохолоджується, ще вологість, сніг, дощ теж негативно впливають», - зазначив лікар.

Генеральний директор Медичного центру імунокорекції імені Ходанова, лікар-терапевт Людмила Лапа додала, що відкриті щиколотки взимку можуть привести до порушення кровообігу в ногах, що загрожує зниженням імунітету.

На думку лікаря-отоларинолога Галини Тарасової, обмеження стосуються не всіх.

«Якщо людина мерзлякувата, то краще цього не робити. А тим, хто взимку не мерзне, лікарі не накладають заборону, але все ж не рекомендують носити у мороз короткі штани», - пояснила вона.